高雄彌陀漁港風華再現 農曆春節走春據點多一處

10年前曾獲選全國10大魅力漁港的高雄彌陀區南寮漁港，因設施老舊，風華漸逝，不過近年經爭取經費進行景觀再造，又回復昔日風華，高雄市海洋局表示，所有工程會在農曆春節前完成，屆時民眾將多一處走春休憩的好去處。

彌陀南寮漁港是以近海漁業為主的漁港，當地作業船隻多是下午出海，隔天清晨返港，供應新鮮的「現撈」漁獲。潔淨的港區清晨是熱鬧的漁市，傍晚夕陽染紅，入夜轉成七彩燈光的夜景，浪漫景緻在民國98年曾獲票選為全國10大魅力漁港之一，在「情定今生」系列奪下第一。

不過歷經歲月洗禮，彌陀漁港不少設施老舊受損，高雄市海洋局自2015起爭取經費辦理景觀再造工程，陸續獲農委會水土保持局、水利署、漁業者挹注約6200萬經費，海洋局也自籌1000萬經費，改善海岸光廊既有景觀設施、進行海堤美化及養灘，也營造親水環境，所有工程預訂今年農曆春節前完成。

高雄海洋局長趙紹廉表示，彌陀漁港朝多元發展，目前逐見成果，除保有傳統漁村風情外，也具有完善的休憩場所，到這裡可以體驗漁村文化、品嘗虱目魚等生鮮、觀賞海景、親近海洋等，彌陀漁港將值得民眾到此一遊。