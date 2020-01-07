親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

印度大學戰爭：打學生很會，抓暴徒不行的德里警察

張善政、李婉鈺選戰策略相同！催票姓名學 高手才懂

高雄彌陀漁港風華再現 農曆春節走春據點多一處

2020-01-07 07:59聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

10年前曾獲選全國10大魅力漁港的高雄彌陀區南寮漁港，因設施老舊，風華漸逝，不過近年經爭取經費進行景觀再造，又回復昔日風華，高雄市海洋局表示，所有工程會在農曆春節前完成，屆時民眾將多一處走春休憩的好去處。

彌陀南寮漁港是以近海漁業為主的漁港，當地作業船隻多是下午出海，隔天清晨返港，供應新鮮的「現撈」漁獲。潔淨的港區清晨是熱鬧的漁市，傍晚夕陽染紅，入夜轉成七彩燈光的夜景，浪漫景緻在民國98年曾獲票選為全國10大魅力漁港之一，在「情定今生」系列奪下第一。

不過歷經歲月洗禮，彌陀漁港不少設施老舊受損，高雄市海洋局自2015起爭取經費辦理景觀再造工程，陸續獲農委會水土保持局、水利署、漁業者挹注約6200萬經費，海洋局也自籌1000萬經費，改善海岸光廊既有景觀設施、進行海堤美化及養灘，也營造親水環境，所有工程預訂今年農曆春節前完成。

高雄海洋局長趙紹廉表示，彌陀漁港朝多元發展，目前逐見成果，除保有傳統漁村風情外，也具有完善的休憩場所，到這裡可以體驗漁村文化、品嘗虱目魚等生鮮、觀賞海景、親近海洋等，彌陀漁港將值得民眾到此一遊。

彌陀區漁會總幹事林子清說，彌陀漁港歷經多年的改造，景觀更勝以往，假日遊客如織，漁會也將規畫觀光休憩及特色餐飲，促成整體產業經濟發展。

歷經6年時間再造，高雄彌陀漁港再現風華，農曆春節前將多一處走春休憩的好去處。圖／...
歷經6年時間再造，高雄彌陀漁港再現風華，農曆春節前將多一處走春休憩的好去處。圖／高雄市海洋局提供
分享
高雄彌陀漁港曾獲選為全台十大魅力漁港，歷經6年時間再造，重現風華。圖／高雄市海洋...
高雄彌陀漁港曾獲選為全台十大魅力漁港，歷經6年時間再造，重現風華。圖／高雄市海洋局提供
分享

春節高雄市農委會

延伸閱讀

買菜還是買魚？組頭「高雄盤」曝光

高雄10測站亮橘紅燈

彌陀青年組「漁人隊」攻進百貨公司

興達港曾被酸百億蚊子港 平日人跡罕至

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

落實長照 屏醫高齡醫學大樓揭牌

2020-01-06 23:42

輕軌徵地費買車廂？ 捷運局：提政風處調查

2020-01-06 23:23

愛河．愛之鯨 盼重視生態保育

2020-01-06 23:11

高雄10測站亮橘紅燈

2020-01-06 23:09

總統大選前4天 高市警明起交通大執法

2020-01-06 21:39

六本木搬到屏東？ 萬年溪畔今晚點亮夜間動物派對

2020-01-06 21:21

屏東綵燈節點燈 萬年溪變身夜間森林動物園

2020-01-06 20:57

屏東2選區／周佳琪質疑國庫通私庫 蘇震清嗆宇昌案翻版

2020-01-06 18:17

葉壽山宣布關閉小額捐款帳戶 全力最後衝刺

2020-01-06 17:34

高雄愛河有鯨魚？ 裝置藝術喚起重視生態保護

2020-01-06 16:01

蔡英文牽手蘇震清屏東出發 時力張怡轟糟蹋屏南鄉親

2020-01-06 15:59

因應新醫療戰國時代 屏東醫院高齡醫學大樓揭牌

2020-01-06 15:21

高雄4選區黃兆呈挺反滲透法 不允外國勢力干預台灣主權

2020-01-06 15:16

解決馬祖就醫困境 綠委促設就醫轉診單一窗口

2020-01-06 12:34

高雄輕軌二階徵地費買車廂？ 捷運局：政風處調查中

2020-01-06 12:12

高雄市上午空氣品質亮橘紅燈 環保局：可能持續到7日後

2020-01-06 09:24

安啦！金門縣學校營養午餐抽驗 37件全合格

2020-01-04 13:49

加油站附近冒煙引虛驚 原來是燒烤餐廳排煙

2020-01-04 13:48

選舉活動暫停 游錫堃到屏東改為傷者上香祈福

2020-01-02 17:33

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

經國大橋新規劃增設2匝道 竹縣提解方獲中央善意回應

2020-01-06 11:04

南投縣將砸3億打造名間天空塔 暫以「明珠」命名

2020-01-06 20:01

天空的微笑 台中市東勢區出現顛倒彩虹

2020-01-06 17:37

捷運景安站這路段機車退騎樓 14日起取締拖吊

2020-01-06 15:52

梅山公園梅花燦爛綻放 大選結束剛好賞「梅」景

2020-01-06 13:11

高雄市上午空氣品質亮橘紅燈 環保局：可能持續到7日後

2020-01-06 09:24

高雄輕軌二階徵地費買車廂？ 捷運局：政風處調查中

2020-01-06 12:12

手作步道叫好 北市再增2條

2020-01-06 00:01

國發會審過東環段可行性 北市捷運局：可望春節後辦綜規

2020-01-06 13:14

劍南路站經松山抵動物園站 捷運東環段最快2023年開工

2020-01-07 00:29

蔡英文牽手蘇震清屏東出發 時力張怡轟糟蹋屏南鄉親

2020-01-06 15:59

馬英九為徐志榮助選造勢 發春聯紅包袋人潮洶湧

2020-01-06 19:51

馬英九陪林思銘車隊掃街 寫下「馬英九力挺」字句

2020-01-06 16:56

朝天宮董座為蔡英文公開站台 蔡咏鍀：我一直支持她

2020-01-06 20:04

嘉義規模4.7地震 高鐵北上南下2部列車暫時停車

2020-01-06 16:36

民進黨嘉義縣市聯合造勢 5千位民眾到場支持

2020-01-06 20:05

蔡英文：蘇治芬不是政治家族 是民主家族

2020-01-06 20:34

蔡英文車隊掃街 碰上長達1公里眾神隊伍

2020-01-06 18:16

又是黑函？邱烽堯文宣提慶富案 江永昌忍無可忍將提告

2020-01-06 16:32

選情緊繃 洪慈庸再提重啟軍中陳年冤案調查

2020-01-06 20:26

李佳芬「新莊」拜票 稱讚「親切的地方」

2020-01-06 17:10

影／「蔡政府欠退休警消一個公道」 退警台灣大道拉布條

2020-01-06 12:58

海外助選團現身韓國瑜嘉義市晚會 熱情揮舞國旗暖身

2020-01-06 18:36

馬英九陪鄭正鈐步行掃街 民眾大排長龍索取春聯

2020-01-06 21:36

中市大里公六足球場 預計明年中完工

2020-01-06 17:34

鋼筋裸露、梁柱龜裂 新莊龍鳳段社區被畫定成危建

2020-01-06 14:32

解決馬祖就醫困境 綠委促設就醫轉診單一窗口

2020-01-06 12:34

總被問「選上會好好留下來？」 賴品妤：是義務與責任

2020-01-06 16:23

六本木搬到屏東？ 萬年溪畔今晚點亮夜間動物派對

2020-01-06 21:21

總統大選前4天 高市警明起交通大執法

2020-01-06 21:39

陳吉仲台南將軍勘災胡蘿蔔 蔡育輝、賴惠員互別苗頭

2020-01-06 19:23

北市多處梅花盛開 賞花把握這兩周

2020-01-07 00:20

秋冬遊補助住南投有好康 加碼觀光工廠DIY免費券

2020-01-06 19:20

因應新醫療戰國時代 屏東醫院高齡醫學大樓揭牌

2020-01-06 15:21

兒少福利中心不再委外YMCA！綠營痛批 縣府：服務不打烊

2020-01-06 18:27

北市景勤2號公園地下停車場啟用 免費停車到月底

2020-01-06 13:23

李乾龍對新北選情樂觀 侯友宜：從沒樂觀的條件

2020-01-06 18:16

蘇花改通車／宜蘭憂成過境之地 推夜經濟亮點

2020-01-06 14:16

台南轉運站啟用 動線將調整

2020-01-06 23:34

葉壽山宣布關閉小額捐款帳戶 全力最後衝刺

2020-01-06 17:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top