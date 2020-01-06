輕軌徵地費買車廂？ 捷運局：提政風處調查

國民黨高雄市議員陳麗娜昨質疑，高雄輕軌一階工程由統包商、西班牙CAF公司承作，但二階工程卻執意給中鋼，徵地費還先拿去買車廂。 記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook 高雄輕軌二階工程爭議不斷，國民黨高雄市議員陳麗娜昨質疑，輕軌一階工程由統包商西班牙CAF公司承作，但二階工程卻給中鋼，徵地費還先拿去買車廂，啟人疑竇。高雄市府捷運局表示，均依採購法進行，二階工程中鋼得分優於CAF，因此中鋼得標；先買車廂，是因系統要相容，並未獨厚中鋼。

陳麗娜昨在國民黨高雄市黨部開記者會表示，環狀輕軌二階工程若由一階工程的西班牙CAF公司承作，可確保介面整合無虞，但前市府執意改由中鋼接手，令人想不透。二階標案最初因為只有CAF投標流標，後來再選出中鋼公司得標，不解前市府為何換廠商？

陳並指中鋼2016年12月15日與法商阿爾斯通（Alstom）簽約採購列車，當時中央尚未核撥購買車廂經費，前市府卻把「用地徵收及拆遷補償費」30.22億元挪用於工程費，讓中鋼得以在合約規範期限內，向阿爾斯通買11列車廂。

捷運局表示，「高雄環狀輕軌捷運建設計畫」2015年依政府採購法進行第二階段工程發包，標案都有上網公告，依規定第一次招標要有3家投標才能開標，第二次可不限家數。因第一次招標只有CAF投標而流標，第二次有中鋼和CAF，由專家學者組成的評選委員評分，由中鋼得標。

至於先買車廂，是因系統要相容，不可能先建軌道再買列車，這樣系統會不一致，中央補助9輛列車，市府自籌買11輛，市府因此需要籌錢發包及購車，若當初是CAF得標，也是一樣的做法。捷運局表示，為使全案可受公評，相關資料已提市府政風處調查。