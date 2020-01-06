親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

輕軌徵地費買車廂？ 捷運局：提政風處調查

2020-01-06 23:23聯合報 記者蔡孟妤／高雄報導

國民黨高雄市議員陳麗娜昨質疑，高雄輕軌一階工程由統包商、西班牙CAF公司承作，但...
國民黨高雄市議員陳麗娜昨質疑，高雄輕軌一階工程由統包商、西班牙CAF公司承作，但二階工程卻執意給中鋼，徵地費還先拿去買車廂。 記者蔡孟妤／攝影
分享
高雄輕軌二階工程爭議不斷，國民黨高雄市議員陳麗娜昨質疑，輕軌一階工程由統包商西班牙CAF公司承作，但二階工程卻給中鋼，徵地費還先拿去買車廂，啟人疑竇。高雄市府捷運局表示，均依採購法進行，二階工程中鋼得分優於CAF，因此中鋼得標；先買車廂，是因系統要相容，並未獨厚中鋼。

陳麗娜昨在國民黨高雄市黨部開記者會表示，環狀輕軌二階工程若由一階工程的西班牙CAF公司承作，可確保介面整合無虞，但前市府執意改由中鋼接手，令人想不透。二階標案最初因為只有CAF投標流標，後來再選出中鋼公司得標，不解前市府為何換廠商？

陳並指中鋼2016年12月15日與法商阿爾斯通（Alstom）簽約採購列車，當時中央尚未核撥購買車廂經費，前市府卻把「用地徵收及拆遷補償費」30.22億元挪用於工程費，讓中鋼得以在合約規範期限內，向阿爾斯通買11列車廂。

捷運局表示，「高雄環狀輕軌捷運建設計畫」2015年依政府採購法進行第二階段工程發包，標案都有上網公告，依規定第一次招標要有3家投標才能開標，第二次可不限家數。因第一次招標只有CAF投標而流標，第二次有中鋼和CAF，由專家學者組成的評選委員評分，由中鋼得標。

至於先買車廂，是因系統要相容，不可能先建軌道再買列車，這樣系統會不一致，中央補助9輛列車，市府自籌買11輛，市府因此需要籌錢發包及購車，若當初是CAF得標，也是一樣的做法。捷運局表示，為使全案可受公評，相關資料已提市府政風處調查。

高雄輕軌列車捷運陳麗娜西班牙中鋼

延伸閱讀

高雄輕軌二階徵地費買車廂？ 捷運局：政風處調...

卡神翻版？韓競辦：尹立搶高市19標案 百發百...

韓辦批尹立 罷韓口號應改：光復高雄捍衛標案尹...

Wecare募資罷韓 藍營議員質疑非法收政治...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

落實長照 屏醫高齡醫學大樓揭牌

2020-01-06 23:42

愛河．愛之鯨 盼重視生態保育

2020-01-06 23:11

高雄10測站亮橘紅燈

2020-01-06 23:09

總統大選前4天 高市警明起交通大執法

2020-01-06 21:39

六本木搬到屏東？ 萬年溪畔今晚點亮夜間動物派對

2020-01-06 21:21

屏東綵燈節點燈 萬年溪變身夜間森林動物園

2020-01-06 20:57

屏東2選區／周佳琪質疑國庫通私庫 蘇震清嗆宇昌案翻版

2020-01-06 18:17

葉壽山宣布關閉小額捐款帳戶 全力最後衝刺

2020-01-06 17:34

高雄愛河有鯨魚？ 裝置藝術喚起重視生態保護

2020-01-06 16:01

蔡英文牽手蘇震清屏東出發 時力張怡轟糟蹋屏南鄉親

2020-01-06 15:59

因應新醫療戰國時代 屏東醫院高齡醫學大樓揭牌

2020-01-06 15:21

高雄4選區黃兆呈挺反滲透法 不允外國勢力干預台灣主權

2020-01-06 15:16

解決馬祖就醫困境 綠委促設就醫轉診單一窗口

2020-01-06 12:34

高雄輕軌二階徵地費買車廂？ 捷運局：政風處調查中

2020-01-06 12:12

高雄市上午空氣品質亮橘紅燈 環保局：可能持續到7日後

2020-01-06 09:24

南橫梅山口-天池段 春節前通車

2020-01-05 23:37

寶來花賞溫泉公園 有SPA還能露營

2020-01-05 23:25

返鄉顧病父 門外漢變「蜜棗王」

2020-01-05 22:41

選前最後周日 高市副市長李四川陪葉壽山掃夜市

2020-01-05 22:21

安啦！金門縣學校營養午餐抽驗 37件全合格

2020-01-04 13:49

加油站附近冒煙引虛驚 原來是燒烤餐廳排煙

2020-01-04 13:48

選舉活動暫停 游錫堃到屏東改為傷者上香祈福

2020-01-02 17:33

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

經國大橋新規劃增設2匝道 竹縣提解方獲中央善意回應

2020-01-06 11:04

南投縣將砸3億打造名間天空塔 暫以「明珠」命名

2020-01-06 20:01

天空的微笑 台中市東勢區出現顛倒彩虹

2020-01-06 17:37

梅山公園梅花燦爛綻放 大選結束剛好賞「梅」景

2020-01-06 13:11

捷運景安站這路段機車退騎樓 14日起取締拖吊

2020-01-06 15:52

高雄市上午空氣品質亮橘紅燈 環保局：可能持續到7日後

2020-01-06 09:24

高雄輕軌二階徵地費買車廂？ 捷運局：政風處調查中

2020-01-06 12:12

國發會審過東環段可行性 北市捷運局：可望春節後辦綜規

2020-01-06 13:14

蔡英文牽手蘇震清屏東出發 時力張怡轟糟蹋屏南鄉親

2020-01-06 15:59

手作步道叫好 北市再增2條

2020-01-06 00:01

馬英九為徐志榮助選造勢 發春聯紅包袋人潮洶湧

2020-01-06 19:51

馬英九陪林思銘車隊掃街 寫下「馬英九力挺」字句

2020-01-06 16:56

嘉義規模4.7地震 高鐵北上南下2部列車暫時停車

2020-01-06 16:36

又是黑函？邱烽堯文宣提慶富案 江永昌忍無可忍將提告

2020-01-06 16:32

蔡英文車隊掃街 碰上長達1公里眾神隊伍

2020-01-06 18:16

民進黨嘉義縣市聯合造勢 5千位民眾到場支持

2020-01-06 20:05

選情緊繃 洪慈庸再提重啟軍中陳年冤案調查

2020-01-06 20:26

朝天宮董座為蔡英文公開站台 蔡咏鍀：我一直支持她

2020-01-06 20:04

李佳芬「新莊」拜票 稱讚「親切的地方」

2020-01-06 17:10

影／「蔡政府欠退休警消一個公道」 退警台灣大道拉布條

2020-01-06 12:58

蔡英文：蘇治芬不是政治家族 是民主家族

2020-01-06 20:34

海外助選團現身韓國瑜嘉義市晚會 熱情揮舞國旗暖身

2020-01-06 18:36

解決馬祖就醫困境 綠委促設就醫轉診單一窗口

2020-01-06 12:34

馬英九陪鄭正鈐步行掃街 民眾大排長龍索取春聯

2020-01-06 21:36

總被問「選上會好好留下來？」 賴品妤：是義務與責任

2020-01-06 16:23

中市大里公六足球場 預計明年中完工

2020-01-06 17:34

鋼筋裸露、梁柱龜裂 新莊龍鳳段社區被畫定成危建

2020-01-06 14:32

六本木搬到屏東？ 萬年溪畔今晚點亮夜間動物派對

2020-01-06 21:21

陳吉仲台南將軍勘災胡蘿蔔 蔡育輝、賴惠員互別苗頭

2020-01-06 19:23

因應新醫療戰國時代 屏東醫院高齡醫學大樓揭牌

2020-01-06 15:21

北市景勤2號公園地下停車場啟用 免費停車到月底

2020-01-06 13:23

李乾龍對新北選情樂觀 侯友宜：從沒樂觀的條件

2020-01-06 18:16

竹市投票人數34萬人 選票今天可全部印製完畢

2020-01-06 12:58

總統大選前4天 高市警明起交通大執法

2020-01-06 21:39

葉壽山宣布關閉小額捐款帳戶 全力最後衝刺

2020-01-06 17:34

陪李彥秀掃街 侯友宜：李連任新北等於多1席立委

2020-01-06 18:42

屏東2選區／周佳琪質疑國庫通私庫 蘇震清嗆宇昌案翻版

2020-01-06 18:17

秋冬遊補助住南投有好康 加碼觀光工廠DIY免費券

2020-01-06 19:20

桃園市增設大崗高中 市議員疑選前作秀憂跳票

2020-01-06 18:56

兒少福利中心不再委外YMCA！綠營痛批 縣府：服務不打烊

2020-01-06 18:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top