六本木搬到屏東？ 萬年溪畔今晚點亮夜間動物派對

「2020屏東綵燈節」今晚點燈，今年以「森林動物派對」為主軸，規畫「森林、海洋、草原、極地」等4大主題燈區，把萬年溪畔打造成夜間動物園，今晚當「森林動物派對」一點亮，遊客直呼「太美了」！屏東縣長潘孟安邀請民眾一起到萬年溪畔欣賞這一場沿溪而上的璀燦燈光饗宴。

今年燈區範圍自千禧公園勝利東路起，至屏東夜市停車旁之萬年溪河(路)段，總共規劃20組燈座，包含「森林區」的鹿、貓頭鷹、大猩猩、飛鳥、兔子、兔子隧道、白鷺鷥、水鳥、大象；「海洋區」的鯨魚、熱帶魚、水母；「草原區」的長頸鹿、獅子、袋鼠、河馬、狐狸；以及「極地區」的北極熊、企鵝、海豹。其中10公尺高的可愛長頸鹿佇立溪畔，可愛模樣最吸引人。

另外，今年沿著萬年溪畔兩旁人行道，佈建超過1公里的繞樹燈，以香檳金、珊瑚橘粧點，繽紛萬千，讓民眾紛紛直呼「好像東京六本木的街景」！

今晚屏東縣長潘孟安和小朋友一起走過溪畔，猶如走過繽紛且充滿童趣的「夜間動物園」，特別的是，有的動物們還化成方型、積木的樣子，當燈光一啟動，大小朋友都齊聲開心尖叫，驚豔連連。

縣府傳播暨國際事務處表示，今年綵燈節活動，縣府規畫了屏東市區接駁專車，路線自屏東轉運站(下車處)發車，行經勝利星村和萬年溪沿畔，讓來訪遊客可以一次遊逛屏東市「勝利星村」、「屏東聖誕節」和「屏東綵燈節」3大燈節活動。