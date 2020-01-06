再現民主貪食蛇 挺韓車隊今明兩晚繞行高雄
由民間自組的「挺韓庶民車隊」今、明兩晚在高雄發起「夜襲─庶民起義護國車隊大遊行」，今先繞行北高雄，有超過上千輛汽機車、數千人參加，讓民主貪食蛇再現。國民黨高雄市第五選區立委候選人黃柏霖、副市長葉匡時等市府首長也站上戰車參加車隊遊行。
為了把握關鍵黃金周，並激發廣大挺韓庶民和沉默大眾的熱情和支持，全國庶民汽機車聯隊、全國鐵衛汽機車聯隊、高屏車隊等挺韓車隊，號召6、7日晚上舉行「夜襲─庶民起義，護國車隊大遊行」掃街活動，再現九合一選舉時貪食蛇遊行盛況並展現庶民挺韓的氣勢與動員能量。
挺韓車隊今晚在國民黨高雄市黨部集合，今先繞行三民、左營等區，明將繞行苓雅、前鎮、小港、鳳山等區。
韓家軍團高屏車隊執行長黃玉蘭說，發起這場遊行，希望大家不要躲在家看電視，一起站出來「馬路挺韓」，預估昨至少有上千輛汽機車參加，也有邀請副市長及市府局處長參加。
小黃義勇軍總召集人陳緡說，韓國瑜路平、清淤等市政工作做得很好，但中央卡韓太厲害，要推他去選總統，讓他拯救國家、拯救高雄。剛從美國洛杉磯回來的僑胞劉先生，戶籍地在高雄市左營區，他說，今年僑胞回台投票空前踴躍，他首次參加貪食蛇活動，就是要用行動力挺韓國瑜。
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