屏東綵燈節點燈 萬年溪變身夜間森林動物園

「2020屏東綵燈節」6日晚間由屏東縣長潘孟安（中）主持點燈，潘孟安並帶領小朋友沿著屏東市萬年溪溪畔一同探訪這場美麗的「森林動物派對」。中央社 分享 facebook

「2020屏東綵燈節」今晚由縣長潘孟安點燈，屏東市萬年溪裡及溪畔以「森林動物派對」為主軸的燈飾，讓屏東市因溪而夢幻，潘孟安邀請民眾帶著童趣與想像力捕捉可愛動物身影。

從千禧公園對面的萬年溪畔小巷進入，一條樹上滿是螢火蟲光及地面繁花似錦的「春暖花開」步道，讓不少情侶和親子逗留拍照，潘孟安化身探險家今晚領著幼稚園小朋友從這裡展開綵燈節的點燈之旅。

萬年溪兩旁每隔一段就出現猩猩、貓頭鷹和大象等燈飾，溪裡還有鯨魚、天鵝和白鷺鷥等動物，讓小朋友驚呼連連，連第1次看燈飾的媒體和縣府公務員都不斷驚呼「好美！」

潘孟安表示，今年縣府以「森林動物派對」為主題，邀請大小朋友一同探險「夜間動物園」，就像看美國電影「博物館驚魂夜」一樣，每當夜晚燈亮起，一起帶著童趣與奇幻想像力捕捉可愛的動物身影。

潘孟安表示，今年規劃「森林、海洋、草原、極地」等4大主題燈區，20組動物燈飾散佈在萬年溪水面上、棧道旁，範圍自千禧公園勝利東路起至屏東夜市停車旁萬年溪河（路）段，燈飾包含鹿、貓頭鷹、大猩猩、飛鳥、兔子、兔子隧道、白鷺鷥、水鳥、大象、鯨魚、熱帶魚、水母、長頸鹿、獅子、袋鼠、河馬、狐狸、北極熊、企鵝和海豹等，其中10公尺高的長頸鹿，頭還會隨著音樂左右擺動。

縣府傳播暨國際事務處表示，今年沿著萬年溪畔兩旁人行道，佈建超過1公里的繞樹燈，以香檳金、珊瑚橘這兩種浪漫色系作粧點，氣勢壯觀繽紛，逼似「東京六本木」的街景。

傳播暨國際事務處表示，今年綵燈節活動，縣府規劃屏東市區接駁專車，路線自屏東轉運站（下車處）發車，行經勝利星村和萬年溪沿畔，讓來訪遊客可以一次遊逛屏東市「勝利星村」、「屏東聖誕節」和「屏東綵燈節」3大燈節活動，逛好逛滿更滿足。