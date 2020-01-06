親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

滴水穿石！中共黨報非法偷渡 長期滲透美國國會

苦苓稱韓國瑜渣男 柯志恩：自己外遇有何資格罵人？

植栽天人菊及綠廊道 賴峰偉指示尋覓合適地點

2020-01-06 21:00中央社 澎湖6日電

澎湖縣政府6日縣務會議討論大面積栽種天人菊及林蔭大道規劃，縣長賴峰偉表示，天人菊是澎湖縣花，透過大面積植栽，營造城市花園，提升整體市容及景觀多樣性，讓綠意充滿城市生活環境。

為尋找建造林蔭大道地點，賴峰偉下午視察雙湖園，對於園區樹木茂密、湖光水色，景色秀麗感到讚賞，他認為是縣民踏青休閒好去處，若再加以規劃整理，可提供民眾優良休閒及生態環境。

為重現澎湖原有遍地天人菊景觀，縣府農漁局開始在澎湖休憩園區及東衛水庫示範栽植大面積天人菊，做為天人菊景觀示範景點。此外，農漁局在西嶼牛心山播灑天人菊種子，營造大面積天人菊，打造澎湖景觀新景點。

賴峰偉表示，天人菊生命力極佳，在貧瘠土地及惡劣環境下都能生長，展現生生不息的堅強毅力，大面積栽種天人菊，輔以密集人力維護管理，營造道路花海景觀，增添優美景觀風貌。

此外，賴峰偉也指示農漁局尋找適當地點打造林蔭大道，受澎湖氣候及地理條件限制，目前除澎湖休憩園區內及澎22號縣道有林蔭道路形成，其他地方較無綿長林蔭道路景觀。

農漁局長陳晶卉表示，因澎湖冬季東北季風強烈，較適合栽植成林蔭大道樹種僅有榕樹，且適合種植林蔭大道道路需為南北向，並有較大腹地，栽植林蔭大道須謹慎考量地點，並做長久維護管理規劃，目前還在評估適當路段。

澎湖特殊氣候環境，植物生長受環境限制，隨近年氣候變遷，夏、冬兩季雨量增多且溫度上升，原適合澎湖生長的天人菊因氣候改變，導致其他雜草生長強勢的環境下，目前在澎湖野地生長的天人菊族群有逐年減少的現象。

澎湖賴峰偉

延伸閱讀

澎湖環保騎士隊成軍 化身小蜜蜂隨時整理市容

澎湖縣府人事異動 秘書長胡流宗調陞副縣長

春節澎湖加班機 增來回80班次

3度當縣長 賴峰偉「力拚超越過去」

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

總統大選前4天 高市警明起交通大執法

2020-01-06 21:39

屏東綵燈節點燈 萬年溪變身夜間森林動物園

2020-01-06 20:57

屏東2選區／周佳琪質疑國庫通私庫 蘇震清嗆宇昌案翻版

2020-01-06 18:17

葉壽山宣布關閉小額捐款帳戶 全力最後衝刺

2020-01-06 17:34

高雄愛河有鯨魚？ 裝置藝術喚起重視生態保護

2020-01-06 16:01

蔡英文牽手蘇震清屏東出發 時力張怡轟糟蹋屏南鄉親

2020-01-06 15:59

因應新醫療戰國時代 屏東醫院高齡醫學大樓揭牌

2020-01-06 15:21

高雄4選區黃兆呈挺反滲透法 不允外國勢力干預台灣主權

2020-01-06 15:16

解決馬祖就醫困境 綠委促設就醫轉診單一窗口

2020-01-06 12:34

高雄輕軌二階徵地費買車廂？ 捷運局：政風處調查中

2020-01-06 12:12

高雄市上午空氣品質亮橘紅燈 環保局：可能持續到7日後

2020-01-06 09:24

南橫梅山口-天池段 春節前通車

2020-01-05 23:37

寶來花賞溫泉公園 有SPA還能露營

2020-01-05 23:25

返鄉顧病父 門外漢變「蜜棗王」

2020-01-05 22:41

選前最後周日 高市副市長李四川陪葉壽山掃夜市

2020-01-05 22:21

高雄大旗美民眾注意 元月份有6天交通大執法

2020-01-05 20:58

六龜寶來升級版花賞公園開放 露營也能享受泡湯樂趣

2020-01-05 20:33

選舉亂糟糟 金門2佛教團體辦點燈祈福

2020-01-05 19:33

台灣尾原來藏著一隻鴨 愛鴨成癡的他蒐藏6千隻鴨

2020-01-05 17:47

大社蜜棗比賽成績出爐 蕭勝文從門外漢變蜜棗王

2020-01-05 16:47

安啦！金門縣學校營養午餐抽驗 37件全合格

2020-01-04 13:49

加油站附近冒煙引虛驚 原來是燒烤餐廳排煙

2020-01-04 13:48

選舉活動暫停 游錫堃到屏東改為傷者上香祈福

2020-01-02 17:33

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

台南今年機車汰換最新補助 最高補助2萬1000元

2020-01-06 10:14

經國大橋新規劃增設2匝道 竹縣提解方獲中央善意回應

2020-01-06 11:04

新焚化爐還在蓋…八德掩埋場 10萬噸垃圾散惡臭

2020-01-05 23:42

天空的微笑 台中市東勢區出現顛倒彩虹

2020-01-06 17:37

玉山拚國際化 恐埋安全未爆彈

2020-01-05 23:41

梅山公園梅花燦爛綻放 大選結束剛好賞「梅」景

2020-01-06 13:11

高雄市上午空氣品質亮橘紅燈 環保局：可能持續到7日後

2020-01-06 09:24

南投縣將砸3億打造名間天空塔 暫以「明珠」命名

2020-01-06 20:01

捷運景安站這路段機車退騎樓 14日起取締拖吊

2020-01-06 15:52

高雄輕軌二階徵地費買車廂？ 捷運局：政風處調查中

2020-01-06 12:12

八通關古道建新山屋 2年後啟用

2020-01-05 23:44

國發會審過東環段可行性 北市捷運局：可望春節後辦綜規

2020-01-06 13:14

蔡英文牽手蘇震清屏東出發 時力張怡轟糟蹋屏南鄉親

2020-01-06 15:59

環狀線第1階段履勘 21項需改善

2020-01-06 00:24

手作步道叫好 北市再增2條

2020-01-06 00:01

南橫梅山口-天池段 春節前通車

2020-01-05 23:37

馬英九陪林思銘車隊掃街 寫下「馬英九力挺」字句

2020-01-06 16:56

汐止翻轉！推動大汐止經貿園區 規畫環河道路

2020-01-06 00:19

馬英九為徐志榮助選造勢 發春聯紅包袋人潮洶湧

2020-01-06 19:51

新竹自然工法示範區 台開雲夢山丘艾美酒店開工

2020-01-05 23:48

又是黑函？邱烽堯文宣提慶富案 江永昌忍無可忍將提告

2020-01-06 16:32

不只垃圾成山 桃還有鍋爐汙染

2020-01-05 23:44

嘉義規模4.7地震 高鐵北上南下2部列車暫時停車

2020-01-06 16:36

影／「蔡政府欠退休警消一個公道」 退警台灣大道拉布條

2020-01-06 12:58

蔡英文車隊掃街 碰上長達1公里眾神隊伍

2020-01-06 18:16

李佳芬「新莊」拜票 稱讚「親切的地方」

2020-01-06 17:10

選前最後周日 高市副市長李四川陪葉壽山掃夜市

2020-01-05 22:21

寶來花賞溫泉公園 有SPA還能露營

2020-01-05 23:25

秋冬遊補助 台東3.2億居冠

2020-01-05 22:55

選情緊繃 洪慈庸再提重啟軍中陳年冤案調查

2020-01-06 20:26

嘉義梅山公園梅花開 這兩周最美

2020-01-05 23:14

解決馬祖就醫困境 綠委促設就醫轉診單一窗口

2020-01-06 12:34

總被問「選上會好好留下來？」 賴品妤：是義務與責任

2020-01-06 16:23

鋼筋裸露、梁柱龜裂 新莊龍鳳段社區被畫定成危建

2020-01-06 14:32

朝天宮董座為蔡英文公開站台 蔡咏鍀：我一直支持她

2020-01-06 20:04

西螺九隆傳設置殯儀館 近百居民組自救會拉布條抗議

2020-01-06 12:55

海外助選團現身韓國瑜嘉義市晚會 熱情揮舞國旗暖身

2020-01-06 18:36

民進黨嘉義縣市聯合造勢 5千位民眾到場支持

2020-01-06 20:05

南投信義鄉踏雪尋梅 夫妻背負賽掀高潮

2020-01-05 22:44

北市景勤2號公園地下停車場啟用 免費停車到月底

2020-01-06 13:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top