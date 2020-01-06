植栽天人菊及綠廊道 賴峰偉指示尋覓合適地點

澎湖縣政府6日縣務會議討論大面積栽種天人菊及林蔭大道規劃，縣長賴峰偉表示，天人菊是澎湖縣花，透過大面積植栽，營造城市花園，提升整體市容及景觀多樣性，讓綠意充滿城市生活環境。

為尋找建造林蔭大道地點，賴峰偉下午視察雙湖園，對於園區樹木茂密、湖光水色，景色秀麗感到讚賞，他認為是縣民踏青休閒好去處，若再加以規劃整理，可提供民眾優良休閒及生態環境。

為重現澎湖原有遍地天人菊景觀，縣府農漁局開始在澎湖休憩園區及東衛水庫示範栽植大面積天人菊，做為天人菊景觀示範景點。此外，農漁局在西嶼牛心山播灑天人菊種子，營造大面積天人菊，打造澎湖景觀新景點。

賴峰偉表示，天人菊生命力極佳，在貧瘠土地及惡劣環境下都能生長，展現生生不息的堅強毅力，大面積栽種天人菊，輔以密集人力維護管理，營造道路花海景觀，增添優美景觀風貌。

此外，賴峰偉也指示農漁局尋找適當地點打造林蔭大道，受澎湖氣候及地理條件限制，目前除澎湖休憩園區內及澎22號縣道有林蔭道路形成，其他地方較無綿長林蔭道路景觀。

農漁局長陳晶卉表示，因澎湖冬季東北季風強烈，較適合栽植成林蔭大道樹種僅有榕樹，且適合種植林蔭大道道路需為南北向，並有較大腹地，栽植林蔭大道須謹慎考量地點，並做長久維護管理規劃，目前還在評估適當路段。

澎湖特殊氣候環境，植物生長受環境限制，隨近年氣候變遷，夏、冬兩季雨量增多且溫度上升，原適合澎湖生長的天人菊因氣候改變，導致其他雜草生長強勢的環境下，目前在澎湖野地生長的天人菊族群有逐年減少的現象。