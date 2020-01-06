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民進黨台南大造勢對手批賄選 綠回擊：含血噴人

2020-01-06 18:54聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

台南市議會國民黨團今天舉辦記者會批評蔡英文競辦涉及賄選。圖／黨團提供
台南市議會國民黨團今天舉辦記者會批評蔡英文競辦涉及賄選。圖／黨團提供
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民進黨昨天在台南舉辦造勢大會，台南市議會國民黨團今天表示接到檢舉，造勢活動動員群眾的費用至少1500萬元，不只安排車輛、還有便當及伴手禮，「這不是賄選什麼才是賄選」，呼籲檢調要查辦。

對此蔡英文賴清德台南競選總部回應，競選經費都是合法募款、依法支用，之後更會依法向中央申報，沒有必要跟國民黨報告細節，國民黨如果要質疑，請先做好功課，不要含血噴人。

國民黨議員王家貞在記者會中拿出檢舉函，表示根據選罷法，只要超過30元就是賄選，但昨天的造勢活動民進黨公然發出通知，內文說為了體恤不方便騎車民眾，會有遊覽車載送，參加者只要填妥身分證字號、出生年月日和電話即可。

另一張檢舉函上有相關收據，指出昨天的造勢活動每台遊覽車補助8000元，含車資平安險和每個人70元便當，收據抬頭為「2020蔡英文總統連任辦公室」，王家貞表示，韓國瑜的造勢活動，車錢自己出，便當自己買，對蔡英文競總「全包」的行為涉及賄選，檢調敢不敢辦？　　

議員蔡淑惠試算蔡英文這場造勢活動花多少錢，她說，若以十萬人來算，2500輛遊覽車x8000元=2000萬元，若打個折，有7萬5000人坐車，1875輛遊覽車x8000元=1500萬元，還不包括伴手禮，這些錢誰買單？三年來民進黨肥貓處處，政治分贓，這些錢對民進黨來說只是九牛一毛，但相較於韓國瑜的庶民起義大家試用熱情熱誠克勤克儉來拚選舉，民進黨真的讓人民失望了。　　

台南蔡賴競總引述昨天民進黨副祕書長林飛帆的演說，這場選舉就是政治文化與格調的選擇！當民進黨不斷提出政見、不斷端出願景時，國民黨卻不停地秀下限，拿匿名檢舉的黑函，以及用完全錯誤的資訊造謠中傷，這種惡質的選舉手法已經過時了，今年的首投族有118萬人，沒有人會被這種上世紀的抹黑手法所騙，呼籲國民黨還是趕快提出政見，不要浪費選前最後幾天。　　

台南市議會國民黨團今天舉辦記者會批評蔡英文競辦涉及賄選，圖為相關收據。圖／黨團提...
台南市議會國民黨團今天舉辦記者會批評蔡英文競辦涉及賄選，圖為相關收據。圖／黨團提供
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民進黨國民黨賄選2020選舉

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