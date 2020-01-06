拿出行動投票 交大教授發起贊助學生及青年返鄉車資

中山大學學生會2018年就自主發起2部返鄉投票專車，讓學生以優惠價格搭車回家投票，當時還自拍影片宣傳。圖／中山大學學生會提供 分享 facebook 距選舉剩下不到一周，交通大學科技法律研究所特聘教授林志潔5日在臉書貼文「返鄉經費有困難者，請告訴我」，表示如有學生或年輕人想返回戶籍地投票，但經濟上有困難者，她願贊助搭車經費，「不要只是在網路上表達意見，拿出行動去投票！」該文引起多位教師回響，紛紛表示願意支持這項贊助計畫。

林志潔並轉貼一張圖，內容指「年輕人最討厭別人替自己決定事情」，2016年總統大選總投票率66.27%，但20到40歲投票率僅55%，50歲以上投票率達70%，如果年輕人1月11日不出來投票，就是別人在替你決定未來。依據中選會在投票行為的抽樣研究，20到39歲級距，全國平均投票率僅57.73%。

林志潔受訪表示，她發現年輕人在外地求學、工作或外派，每次投票率都明顯比中高齡民眾低；年輕人很願意在網路上發表意見，卻無法真的走出門去投票，發揮決定性影響力，「人家香港連爭取普選都爭破頭，年輕人是不是應珍惜自己的投票權？」她認為己有一定經濟能力，應贊助年輕人經費回家投票。

林志潔說，很多學生可能不好意思開口，目前實際贊助到的只有她的助理和研究生，還在個位數，但也已有學生貼給她自己1月11日往返高鐵左營和台北站的訂票時間。林志潔表示，年輕人只要沒工作、有經費困難，提供帳戶和戶名，她就匯款贊助。

不過高鐵票往返北高的標準車廂車資近3千元，難道不擔心需求人數太多或有心人刻意詐騙？林志潔說，現在已有10名以上老師私訊她，表示願意加入贊助行列，而且匯款都需要個資，她相信不會有人拿了錢，最後卻沒去搭車返鄉投票。