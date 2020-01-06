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屏東2選區／周佳琪質疑國庫通私庫 蘇震清嗆宇昌案翻版

2020-01-06 18:17聯合報 記者江國豪／即時報導

蔡英文總統、陳建仁副總統今天南下替屏東第2選區立委候選人蘇震清輔選催票，不過，對手國民黨周佳琪開記者會指控蘇「國庫通私庫」，將小公司炒作成將上市的大公司，另外也針對誠美材案及財產補申報案提出質疑；蘇則透過臉書回擊，表示國發基金審查投資有其法定程序，他從不曾干預，周此舉有如當時「宇昌案」，以錯誤內容來做選前操弄，將提出告訴。

周佳琪表示，蘇對外說沒有誠美材的股票，結果不但助理持股，還持有一大堆的郡宏、華元股票，其中郡宏即涉嫌掏空誠美材的工具；至於華元則是一家100萬元資本額賣雞蛋的小公司，在蘇投資買股4850萬元後，國發基金竟然也投資2200萬元，股本也開始膨脹，準備上市。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝表示，蘇之前的公職人員財產申報中，完全沒有投資事業的申報事項，直至去年4月中旬誠美材案爆發，才讓外界知道與股市炒手葉美麗簽密約，借助理賴麗團當人頭炒股，事跡暴露後，蘇震清才趕快在4月30日補申報財產，蘇震清不只騙選民，也騙神明。

蘇震清回應，國發基金網站季報106年第四季，開始出現該公司，那時候就顯示資本額為9000萬，哪來100萬？周所提供給媒體的資料是107年第四季季報，顯示該公司實收資本額1.66億；依公報國發基金決策投資該公司應是106年12月間，當時蘇震清根本未投資該公司，因果關係謬誤錯亂。

蘇回嗆，上述資料網路上都查得到，所有錯誤內容如果不是周佳琪陣營能力不足，就是刻意張冠李戴，無論故意或非故意，已明顯違法選罷法「傳播不實之事」一律提告。蘇說請先學會對自己的言論負責，再來談對選民負責，這種水準怎麼問政？「當一個負責任的候選人，還給屏東一場光明正大的選舉吧！」

屏東第二選區立委候選人蘇震清，透過臉書回嗆對手周佳琪以錯誤內容來做選前操弄，並揚...
屏東第二選區立委候選人蘇震清，透過臉書回嗆對手周佳琪以錯誤內容來做選前操弄，並揚言提告。圖／翻攝自「蘇震清」臉書
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蔡英文總統今早陪同屏東第二選區立委候選人蘇震清在東港鎮進行掃街。記者江國豪／攝影
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屏東第二選區立委候選人周佳琪（中）開記者會，指控對手蘇震清「國庫通私庫」。記者江...
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屏東第二選區立委候選人周佳琪（中）開記者會，指控對手蘇震清「國庫通私庫」。記者江國豪／攝影
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