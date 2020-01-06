屏東2選區／周佳琪質疑國庫通私庫 蘇震清嗆宇昌案翻版

蔡英文總統、陳建仁副總統今天南下替屏東第2選區立委候選人蘇震清輔選催票，不過，對手國民黨周佳琪開記者會指控蘇「國庫通私庫」，將小公司炒作成將上市的大公司，另外也針對誠美材案及財產補申報案提出質疑；蘇則透過臉書回擊，表示國發基金審查投資有其法定程序，他從不曾干預，周此舉有如當時「宇昌案」，以錯誤內容來做選前操弄，將提出告訴。

周佳琪表示，蘇對外說沒有誠美材的股票，結果不但助理持股，還持有一大堆的郡宏、華元股票，其中郡宏即涉嫌掏空誠美材的工具；至於華元則是一家100萬元資本額賣雞蛋的小公司，在蘇投資買股4850萬元後，國發基金竟然也投資2200萬元，股本也開始膨脹，準備上市。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝表示，蘇之前的公職人員財產申報中，完全沒有投資事業的申報事項，直至去年4月中旬誠美材案爆發，才讓外界知道與股市炒手葉美麗簽密約，借助理賴麗團當人頭炒股，事跡暴露後，蘇震清才趕快在4月30日補申報財產，蘇震清不只騙選民，也騙神明。

蘇震清回應，國發基金網站季報106年第四季，開始出現該公司，那時候就顯示資本額為9000萬，哪來100萬？周所提供給媒體的資料是107年第四季季報，顯示該公司實收資本額1.66億；依公報國發基金決策投資該公司應是106年12月間，當時蘇震清根本未投資該公司，因果關係謬誤錯亂。