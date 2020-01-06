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高雄愛河有鯨魚？ 用廢棄物組成的裝置藝術啦!

2020-01-06 16:01聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

愛河．愛之鯨」即將在1月21日在台灣高雄愛河亮相，這個水面上高13到15公尺，水面下5公尺的鯨魚造型，將配合高雄燈會在愛河畔和民眾見面，今天下午副市長葉匡時到愛河畔看廠商組裝，希望藉此大型裝置藝術，喚醒民眾重視環境生態保護。

葉匡時今天下午到舊七賢國中（河東路與七賢二路口）籃球場參觀「愛河．愛之鯨」的製作現場，還和局處首長一起綁塑料參與這項活動。

負責籌備的新象活動推展中心指出，「愛河．愛之鯨」是以座頭鯨作為原形發展出來的裝置藝術，以鋼為骨架，網為外形，以4支鋼樑為主要基座，使用鋼鐵量約為 35 噸，再以混凝土固定，矗立在愛河河床，外觀包覆約15噸各種顏色、形狀的回收塑膠製品，甚至生活中的廢棄回收物。

這些廢料包括瓶子、吹風機、汽車儀表板、油桶、鼓、籃子、洗衣籃、廢物箱、兒童玩具、塑料椅、嬰兒洗澡盆、建設頭盔、馬桶座、狗屋或是風扇塑料等，整個作品有重生與保護海洋的意涵。

葉匡時說，他在上個月也參與淨灘活動，以環保行動撿拾、收集的可回收塑料，這些廢料再由新象藝術團隊創作組裝成7層樓高的「愛河．愛之鯨」，預計16日在愛河下水，21日完工。

愛之鯨的外觀是用各式廢棄物組合而成。記者謝梅芬／攝影
愛之鯨的外觀是用各式廢棄物組合而成。記者謝梅芬／攝影
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「愛河．愛之鯨」是以座頭鯨作為原形發展出來的裝置藝術，以鋼為骨架，網為外形，外觀...
「愛河．愛之鯨」是以座頭鯨作為原形發展出來的裝置藝術，以鋼為骨架，網為外形，外觀包覆約15噸各種顏色、形狀的回收塑膠製品，甚至生活中的廢棄回收物，今天下午副市長葉匡時（右）到現場巡看，還和局處首長一起綁塑料參與這項活動。記者謝梅芬／攝影
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「愛河．愛之鯨」是以座頭鯨作為原形發展出來的裝置藝術，以鋼為骨架，網為外形，以4...
「愛河．愛之鯨」是以座頭鯨作為原形發展出來的裝置藝術，以鋼為骨架，網為外形，以4支鋼樑為主要基座，使用鋼鐵量約為 35 噸，再以混凝土固定，將來要矗立在愛河河床。記者謝梅芬／攝影
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愛河葉匡時裝置藝術

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