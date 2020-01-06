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小英牽手蘇震清屏東出發 時力張怡轟糟蹋屏南鄉親

2020-01-06 15:59聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

選舉最後5天，民進黨總統候選人蔡英文陣營「選前黃金周」全台車隊大掃街，蔡英文循4年前模式今早從屏東縣枋山鄉老家出發，一併為該選區的立委候選人蘇震清輔選；與時代力量結盟的同選區候選人張怡也到場「追英」，她說，民進黨的現任總統在幫一個他們不敢提名的立委站台，不僅是天大的笑話，更是糟蹋了屏南的選民。

連任3屆的民進黨立委蘇震清，是立法院長蘇嘉全的姪子，退出屏東縣第一選區立委初選後，因未排入不分區名單，又與納入不分區安全名單的莊瑞雄互換，在未獲政黨推薦下，以無黨籍身分轉戰第二選區，不僅被藍營名嘴謝龍介譏為「狸貓換太子」，立委初選落敗的前立委鄭朝明也以「應提名人」身分參選，不斷 抨擊「屏東蘇家坐地分權、民進黨核心價值蕩然無存」。

雖然民進黨中央黨部未將蘇震清排入輔選行程，但蔡英文總統專程為他站台，宣告蘇的「正綠」地位，蘇嘉全為延續蘇家的一脈政治香火，也屢屢南下為他護盤；今天上午在蔡英文陣營「選前黃金周」全台車隊大掃街出發前，3人再度在楓港同框，蘇嘉全致詞時還特別對著屏東縣長潘孟安說：「屏南是總統故鄉，這一席，縣長要負責」。

張怡說，到場想問蔡英文，為何在幫一個他們不敢提名的立委站台，在幫「喬」出來的候選人輔選，這不僅是天大的笑話，更是糟蹋了屏南的選民，但無法靠近問；另觀察到的趣事，發現蘇震清背心的綠色，跟其他民進黨的綠色不一樣，看起來像被排擠。

蔡英文陣營「選前黃金周」全台車隊大掃街今天從屏東楓港出發前，蔡英文和蘇嘉全、蘇震...
蔡英文陣營「選前黃金周」全台車隊大掃街今天從屏東楓港出發前，蔡英文和蘇嘉全、蘇震清叔姪3人再度同框，蘇嘉全致詞時還特別對著屏東縣長潘孟安說：「屏南是總統故鄉，這一席，縣長要負責」。記者潘欣中／攝影
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與時代力量結盟的屏東第二選區立委候選人張怡今天上午到屏東楓港「追英」，她說，民進...
與時代力量結盟的屏東第二選區立委候選人張怡今天上午到屏東楓港「追英」，她說，民進黨的現任總統，在幫一個他們不敢提名的立委站台，不僅是天大的笑話，更是糟蹋了屏南的選民。記者潘欣中／翻攝
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屏東縣民進黨蔡英文

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