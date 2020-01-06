小英牽手蘇震清屏東出發 時力張怡轟糟蹋屏南鄉親

選舉最後5天，民進黨總統候選人蔡英文陣營「選前黃金周」全台車隊大掃街，蔡英文循4年前模式今早從屏東縣枋山鄉老家出發，一併為該選區的立委候選人蘇震清輔選；與時代力量結盟的同選區候選人張怡也到場「追英」，她說，民進黨的現任總統在幫一個他們不敢提名的立委站台，不僅是天大的笑話，更是糟蹋了屏南的選民。

連任3屆的民進黨立委蘇震清，是立法院長蘇嘉全的姪子，退出屏東縣第一選區立委初選後，因未排入不分區名單，又與納入不分區安全名單的莊瑞雄互換，在未獲政黨推薦下，以無黨籍身分轉戰第二選區，不僅被藍營名嘴謝龍介譏為「狸貓換太子」，立委初選落敗的前立委鄭朝明也以「應提名人」身分參選，不斷 抨擊「屏東蘇家坐地分權、民進黨核心價值蕩然無存」。

雖然民進黨中央黨部未將蘇震清排入輔選行程，但蔡英文總統專程為他站台，宣告蘇的「正綠」地位，蘇嘉全為延續蘇家的一脈政治香火，也屢屢南下為他護盤；今天上午在蔡英文陣營「選前黃金周」全台車隊大掃街出發前，3人再度在楓港同框，蘇嘉全致詞時還特別對著屏東縣長潘孟安說：「屏南是總統故鄉，這一席，縣長要負責」。