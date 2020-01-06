島際交通不便 連江地院啟動視訊諮詢服務

福建連江地方法院今天上午舉辦訴訟程序諮詢視訊服務揭牌儀式，由連江地院院長廖建瑜、連江縣長劉增應主持，為馬祖鄉親提供視訊訴訟程序諮詢服務，服務也擴及旅台鄉親。

廖建瑜表示，為避免島際交通不便，提供馬祖及馬祖旅台鄉親有效運用現代視訊科技設備，享受更便捷服務，凡住連江縣或桃園市馬祖同鄉會民眾，可在上班時間到連江的鄉公所或桃園馬祖同鄉會所，利用視訊設備向連江地院專責人員諮詢訴訟程序事項、非訟事件或法院文書真偽查證等。

廖建瑜說，這項服務將使離島鄉親免去舟車勞頓，更避免天候因素產生障礙，提供鄉親零距離法院服務。

此外，法院視訊設備與法律扶助基金會專業律師合作，為馬祖居民提供訴訟實體內容諮詢服務。