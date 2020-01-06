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高雄輕軌二階徵地費買車廂？ 捷運局：政風處調查中

2020-01-06 12:12聯合報 記者蔡孟妤／即時報導

高雄二階輕軌爭議不斷，國民黨高雄市議員陳麗娜今質疑，輕軌一階由統包商、西班牙CAF公司承作，但二階執意給中鋼，且徵地費先拿去買車廂。高雄市捷運局表示，一切依採購法，也交由政風處調查中。

陳麗娜上午在國民黨高雄市黨部開記者會表示，當年若由輕軌一階統包商、西班牙CAF公司承作，可確保介面整合無虞，更可縮短工期，但前朝仍執意改由中鋼接手，令人想不透。另中央尚未核撥經費前，竟挪用「用地徵收及拆遷補償費」30.22億，給中鋼向法國阿爾斯通（Alstom）公司買11列車廂。 

陳麗娜說，高雄環狀輕軌一階由西班牙CAF公司施作，二階標案最初也因為只有CAF投標而流標，後來再選出中鋼公司團隊得標。但二階採購案僅為一階工程路線延伸，由CAF承攬不會有系統整合風險，也不會有預期外隱藏成本，卻堅持換廠商令人質疑。

此外，她說，輕軌二階統包商中鋼公司2016年12月15日與法商阿爾斯通（Alstom）簽約採購列車，11部列車分別於2018年09月05日至2019年06月26日到達台灣。但當時中央尚未核撥購買車廂經費，前市府調整「用地徵收及拆遷補償費」30.22億元用於工程費，讓中鋼得以在合約規範期限內購買車廂。挪用經費買程序顯然有爭議。

高雄市捷運局低調表示，「高雄環狀輕軌捷運建設計畫」於104年依政府採購法進行第二階段工程發包，由中鋼公司得標，一切依採購法。

捷運局說，輕軌建設計畫於2012年11月26日奉行政院核定，全長22.1公里，設置37座候車站，一座機廠，總建設經費165.37億元，採二階段通車營運。其中中央補助63.63億元，地方自行負擔101.74億元。

至於輕軌第二階段工程購車議題，為使全案可受公評，相關資料已提送市府政風處調查。

國民黨高雄市議員陳麗娜。記者蔡孟妤/攝影
國民黨高雄市議員陳麗娜。記者蔡孟妤/攝影
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高雄輕軌

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