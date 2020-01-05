蘇嘉全回屏東為蘇震清催票 嗆韓國瑜不敢講「中國」

選前超級星期天！立法院長蘇嘉全今晚回到故鄉屏東，為姪子屏東第2選區立委候選人蘇震清站台，並連跑萬巒、東港、南洲三場造勢強力催票。蘇嘉全在萬巒造勢會場，特別以客、台語穿插向鄉親演講搏感情，蘇說如果未來還有機會為屏東服務，仍會爭取更多資源回鄉，對地方建設不煩惱，但現在最煩惱的是如何顧好台灣。

蘇嘉全說，國民黨總統候選人韓國瑜，在網路節目「博恩夜夜秀」，被主持人問哪個國家是我們的敵人，大家都敢講「中國」，唯獨韓國瑜不敢講。如果民眾選擇支持一國兩制的候選人跟政黨，台灣就有機會變成香港，不能讓我們的下一代在2、30年後再度走上街頭爭取民主自由，透過投票讓全世界都知道，台灣要的是民主自由，不是要跟中國靠攏。

蘇嘉全細數，從政34年都站在屏東人的立場為屏東服務，屏東鄉親希望高鐵、高捷南延，他就跟蔡英文總統說，屏東人不知道還要隔多久才能當總統、行政院長、立法院長，因此要為最遠的屏東縣做好交通建設，但國民黨以沒有經濟效益進行反對，屏東為全台人民種植農作物，若稅金只挹注在都市內就是不公平，政府為偏鄉打造完善的交通建設，這才是負責任的政府。蘇嘉也喊出「3、3、14」勝選密碼，盼總統支持蔡英文、立委投給蘇震清、政黨票選擇民進黨。