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六龜寶來升級版花賞公園開放 露營也能享受泡湯樂趣

2020-01-05 20:33聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

歷經一年等待，高雄六龜寶來花賞溫泉公園今天重新開幕，新啟用的溫泉公園不再只有手湯與足湯，更有大眾泡湯池與露營區，公園旁就是浦來溪步道入口，近日山徑兩側梅花點綴，登高後山景壯麗，升級版公園更能親近好山好水。

八八風災後高雄六龜溫泉觀光業受創，市府觀光局爭取中央經費開鑿新泉源，寶來花賞溫泉公園應運而生，不過因原先設計不符遊客期待，去年封園整修。今天上午，高市府副市長葉匡時率市府團隊宣布開園，引領眾人參與東高雄慢食市集活動，享受冬日優閒時光。

觀光局指出，花賞公園原本只有手湯與足湯，改建後新增SPA泡湯區、盥洗室、廁所與露營區。露營區部分，木棧板區可搭10頂帳篷，草地區最多可搭40帳，另有固定式豪華帳5頂，遊客可以不帶任何設備，入住豪華帳享受露營樂趣，上述帳篷均附贈泡湯券。

近日山區梅花綻放，溫泉公園附近也有賞花景點。六龜區長楊孝治說，浦來溪頭社步道入口處位於溫泉公園旁，步道沿著稜線開闢，海拔約500公尺，登高後景觀遼闊，部分路段有梅花綻放，遊客可同時享有溫泉泡湯與登山健行樂趣。

觀光局提醒民眾，升級版公園收費有調整，假日與平日收費不同，六龜在地居民享有門票優惠。此外，即日起至109年3月29日的假日（含春節在內），高雄客運周六日會加開4班次，遊客可從左營高鐵站直達六龜寶來；開車遊客可將車子停放在寶來國中等7處停車場，徒步抵達溫泉公園。

六龜寶來花賞溫泉公園附近也有賞花景點。記者徐白櫻／翻攝
六龜寶來花賞溫泉公園附近也有賞花景點。記者徐白櫻／翻攝
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高雄市府副市長葉匡時（左五）替溫泉泡湯與賞花活動開鑼，歡迎遊客到六龜遊玩。記者徐...
高雄市府副市長葉匡時（左五）替溫泉泡湯與賞花活動開鑼，歡迎遊客到六龜遊玩。記者徐白櫻／攝影
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冬天是泡湯與賞花季節，高雄六龜寶來花賞溫泉公園重新開放，吸引滿滿人潮。記者徐白櫻...
冬天是泡湯與賞花季節，高雄六龜寶來花賞溫泉公園重新開放，吸引滿滿人潮。記者徐白櫻／攝影
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六龜寶來花賞溫泉公園啟用，開園來賓體驗足湯樂趣。記者徐白櫻／翻攝
六龜寶來花賞溫泉公園啟用，開園來賓體驗足湯樂趣。記者徐白櫻／翻攝
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高雄六龜寶來花賞溫泉公園重新開幕，升級版公園有大眾泡湯池，在地居民享有門票優惠。...
高雄六龜寶來花賞溫泉公園重新開幕，升級版公園有大眾泡湯池，在地居民享有門票優惠。記者徐白櫻／攝影
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高雄六龜寶來花賞溫泉公園重新開幕，附近還有露營區，可容納50頂帳篷，另有5頂固定...
高雄六龜寶來花賞溫泉公園重新開幕，附近還有露營區，可容納50頂帳篷，另有5頂固定式的豪華帳可入住。記者徐白櫻／攝影
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溫泉露營區六龜

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