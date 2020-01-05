六龜寶來升級版花賞公園開放 露營也能享受泡湯樂趣

歷經一年等待，高雄六龜寶來花賞溫泉公園今天重新開幕，新啟用的溫泉公園不再只有手湯與足湯，更有大眾泡湯池與露營區，公園旁就是浦來溪步道入口，近日山徑兩側梅花點綴，登高後山景壯麗，升級版公園更能親近好山好水。

八八風災後高雄六龜溫泉觀光業受創，市府觀光局爭取中央經費開鑿新泉源，寶來花賞溫泉公園應運而生，不過因原先設計不符遊客期待，去年封園整修。今天上午，高市府副市長葉匡時率市府團隊宣布開園，引領眾人參與東高雄慢食市集活動，享受冬日優閒時光。

觀光局指出，花賞公園原本只有手湯與足湯，改建後新增SPA泡湯區、盥洗室、廁所與露營區。露營區部分，木棧板區可搭10頂帳篷，草地區最多可搭40帳，另有固定式豪華帳5頂，遊客可以不帶任何設備，入住豪華帳享受露營樂趣，上述帳篷均附贈泡湯券。

近日山區梅花綻放，溫泉公園附近也有賞花景點。六龜區長楊孝治說，浦來溪頭社步道入口處位於溫泉公園旁，步道沿著稜線開闢，海拔約500公尺，登高後景觀遼闊，部分路段有梅花綻放，遊客可同時享有溫泉泡湯與登山健行樂趣。