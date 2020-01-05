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選舉亂糟糟 金門2佛教團體辦點燈祈福

2020-01-05 19:33聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

選戰紛紛擾擾，不少民眾看了都覺得心煩。金門佛教會與慈濟基金會金門共修處今天不約而同的舉辦「歲末點燈祈福」活動，各吸引600多位信眾到場參與，會員和信眾在主法法師的引領之下，恭誦「藥師如來本願功德經」並進行點燈祈福，大家虔誠發願，希望社會減少紛擾。

金門縣佛教會今天上午在社福館演藝廳舉行「辭歲迎新點燈祈福」活動，由佛教會榮譽理事長釋性海、理事長釋湛因法師等人主持，吸引佛教會會員和信眾共600多人參與，在主法法師及多位大和尚引領之下，恭誦「藥師如來本願功德經」及點燈祈福活動；縣府多位主管與地方軍政首長、民意代表均到場參與歲末祝福點燈，以虔誠和感恩的心，一起為金門這塊土地和軍民祈福。

會員信眾一起在佛前點燃一盞祈福燈，祈願社會安定、遠離刀兵劫，風調雨順、國泰民安、縣運昌隆；主辦單位也準備素食，讓大家「吃平安」。

慈濟基金會今日下午2時假文化局演藝廳舉辦歲末祝福，以「誠正信實為大地•慈悲喜捨為和風」為主題，全程莊嚴祥和。在德偌、德守兩位師父的引領下，共同以最虔誠的心點燃心燈祈福，祝願在新的一年大家都能敬天愛地，人人一善念，凝聚眾福緣。

慈濟每年舉辦「歲末祝福」活動，主旨在於回顧今年慈濟志工於全球各地落實人間佛教的身影，邀請社會大眾見證各地志工深耕社區愛的生命力，慈濟人的理想:是以慈悲喜捨之心，起救苦救難之行，予樂拔苦，締造清新潔淨之慈濟世界。

會中也發給信眾別具意義的福慧袋與福慧紅包，並由師父帶領會眾共同以最虔誠的心祈禱發願，祝福大家有美好人生、祥和社會、國泰民安;祈求人心淨化、社會祥和、天下無災難。共同迎接新的一年的到來。

金門縣佛教會榮譽理事長釋性海、理事長釋湛因法師等人，帶領與會貴賓虔誠的點燈祈福。...
金門縣佛教會榮譽理事長釋性海、理事長釋湛因法師等人，帶領與會貴賓虔誠的點燈祈福。記者蔡家蓁／攝影
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金門縣佛教會今日舉辦「辭歲迎新點燈祈福」活動，吸引超過600位信眾與會員到場參與...
金門縣佛教會今日舉辦「辭歲迎新點燈祈福」活動，吸引超過600位信眾與會員到場參與，全程莊嚴祥和。記者蔡家蓁／攝影
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慈濟基金會今日下午則舉辦歲末祝福，會中發給信眾別具意義的福慧袋與福慧紅包。記者蔡...
慈濟基金會今日下午則舉辦歲末祝福，會中發給信眾別具意義的福慧袋與福慧紅包。記者蔡家蓁／攝影
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慈濟基金會今日下午在文化局演藝廳舉辦歲末祝福，信眾排隊上台，接受德偌、德守兩位師...
慈濟基金會今日下午在文化局演藝廳舉辦歲末祝福，信眾排隊上台，接受德偌、德守兩位師父的祝福，並領取福慧紅包。記者蔡家蓁／攝影
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慈濟佛教金門

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