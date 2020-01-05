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台灣尾原來藏著一隻鴨 愛鴨成癡的他蒐藏6千隻鴨

2020-01-05 17:47聯合報 記者翁禎霞／屏東縣即時報導

愛鴨成癡的畫家許天得，46年來蒐藏了6千多隻鴨子，不但蒐藏，他還畫鴨、雕塑鴨，想像鴨的一切可能，前幾年風行的黃色小鴨風潮後，他在跳蚤市場陸續蒐集了420多隻絨毛黃色小鴨，這也讓他意識到藝術創作是否也該有社會責任，於是他在屏東美術館推出「鴨力覺醒」個展，讓外界看到不一樣的鴨子呈現。

今天在開幕茶會中，許天得透露自己是在民國62年在台東知本溫泉附近拾獲一口鴨子形狀的漂流木，開始了與鴨子的緣份，從此不但開始蒐集各式各樣的鴨，鴨子也提供他創作的養份，許多作品都是以鴨子為主題，展現許天得式的風格，甚至他還天天抱鴨入眠。

「我的鴨子只進不出」，70歲的許天得提起鴨子總能展現他老頑童的性格，他說自己不但畫鴨、學陶藝時也不忘作鴨，在教畫畫的歲月裡，他還蒐藏了5千多隻學生用過的鉛筆，展示成「筆塚鴨」；有一回搭飛機時，他也突發奇想從地圖裡尋鴨，結果發現位於台灣尾的屏東縣地圖就像一隻鴨子，這些全部成為他的作品。

還有他還曾經蒐集學生喝過的飲料罐，以一隻大肚鴨展現作品「我吸我吸我吸吸吸」，讓人看了很有感；另外在黃色小鴨風行的那幾年，雖然每個人都說看到鴨子很療癒，但他很快就在跳蚤市場裡看到被人遺棄的黃色小鴨，經他蒐藏及親友轉送，目前已蒐藏了400多隻。

這次在屏東美術館推出的「鴨力覺醒」個展，總計展出80多件鴨子作品，有水彩、油畫、陶藝、立體、裝置藝術等，昨天在開幕茶會中，許天得還開口唱了一段「呱呱呱呱呱呱…醜小鴨啊醜小鴨…」，讓在場觀眾充分感受到鴨子魅力，展期至2月16日止。

飲料罐與一隻大肚鴨呈現的「我吸我吸我吸吸吸」的作品，讓人看了很有感。記者翁禎霞／...
飲料罐與一隻大肚鴨呈現的「我吸我吸我吸吸吸」的作品，讓人看了很有感。記者翁禎霞／攝影
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愛鴨成癡的畫家許天得，46年來蒐藏了6千多隻鴨子，今天在開幕茶會中，許天得還開口...
愛鴨成癡的畫家許天得，46年來蒐藏了6千多隻鴨子，今天在開幕茶會中，許天得還開口喝了一段「醜小鴨」，展現老頑童的性格。記者翁禎霞／攝影
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愛鴨成癡的畫家許天得，46年來蒐藏了6千多隻鴨子。記者翁禎霞／攝影
愛鴨成癡的畫家許天得，46年來蒐藏了6千多隻鴨子。記者翁禎霞／攝影
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圖為5千多隻鉛筆呈現的「筆塚鴨」作品。記者翁禎霞／攝影
圖為5千多隻鉛筆呈現的「筆塚鴨」作品。記者翁禎霞／攝影
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愛鴨成癡的畫家許天得，46年來蒐藏了6千多隻鴨子，他發現台灣尾其實也是一隻鴨子造...
愛鴨成癡的畫家許天得，46年來蒐藏了6千多隻鴨子，他發現台灣尾其實也是一隻鴨子造型。記者翁禎霞／攝影
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