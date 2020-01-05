大社蜜棗比賽成績出爐 蕭勝文從門外漢變蜜棗王

高市「大社三寶農特產觀光季」今天登場，競爭激烈的蜜棗評選結果在眾人期待中揭曉，今年由 45歲返鄉青農蕭勝文獲得冠軍，受封為今年度「蜜棗王」，喜悅全寫在臉上。大社區農會總幹事陳宏誠表示，大社蜜棗面積不是全台最大，品質卻是全台最優良，已連續5年獲得全台評鑑冠軍，今年要朝六連霸邁進。

「大社三寶農特產觀光季」連續在觀音山大覺寺廣場舉辦2天，今天上午，高市府祕書長陳鴻益、民政局長曹桓榮、農業局副局長鄭清福、立委邱議瑩，以及市議員邱俊憲、吳利成、張勝富等人出席開幕活動。

蜜棗評鑑結果揭曉，名次依序為冠軍蕭黃素珍（蕭勝文），亞軍蘇朝松、何金好，季軍陳盡忠、彭阿金束與李楊鳳琴，另有張凱傑、蘇炫銘、薛清益與吳寶發獲得優勝。

大社農會總幹事陳宏誠說，高雄大社是蜜棗發源地，目前總面積約150公頃，品質一向受肯定，已經連續5年拿下全國冠軍；大社多數棗農已經交棒給下一代，資深農民只剩二成左右，今年獲得冠軍的蕭勝文務農資歷不深，不過年輕人敢衝、敢投資，這點跟老農不一樣，表現不俗。

蕭勝文說，8年前因父親病重返鄉接手果園，從吹冷氣的上班族乍變天天下田曬太陽的農夫，當時真的很不習慣，感謝蘇炫銘、陳三奇兩位師父不吝技術指導，以及母親願意放手讓他管理果園，得獎榮耀要歸功家人與師父。