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高市本周釋400職缺，義大開發、日月光、藏壽司在徵人

2020-01-05 15:30聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

高雄市勞工局就業訓練中心本周舉辦6場徵才，共有23家廠商釋出400個以上職缺，包括日月光、義大開發、漢城客運還在徵人，有意在春節後轉職的民眾可到場尋覓好工作。相關訊息可至高雄人力銀行網站查詢(網址：https://app.ktec.gov.tw/index.php/jobktec/activity )，或電洽07-7330823轉408。

勞工局就訓中心表示，7日（周二）下午1點30分到4點在左營就服站（高雄市左營區忠言路189號，07-5509848），由連鎖餐廳「海底撈火鍋」進行專案徵才，提供20名內外場餐飲服務員職缺，月薪3萬1500元起。

同天下午2點到3點30分在三民就服站（高雄市三民區大順二路468號10樓，07-3837191），嘉里大榮物流公司大貨車司機10人、夜班理貨人員6人，漢程汽車客運市區公車駕駛長20人，迅束企業徵清潔員7人、儲備幹部1人，享溫馨旅行社徵國內外OP5人、國際領隊10人、網頁美編2人，綺文小吃店廚房助理2人、餐飲服務員5人、晚班洗碗人員2人。

8日（周三）下午2點到3點30分在前鎮區興東里活動中心（高雄市前鎮區嘉陵街36號，07-8220790） 海光企業徵電氣維修員6人、技術員4人、天車手人員4人，日安環保工程徵清潔員9人，中華警安保全公徵保修專員3人、巡邏人員3人、業務人員2人，仁楷企業徵駐廠人員2人、鏟車學徒1人，良安行操作員10人、小貨車司機5人，捷利國際餐飲內外場兼職餐飲人員15人，中國人造纖維公司操作工19人。

同天下午2點到4點在鳳山就服站3樓（高雄市鳳山區中山西路235號，07-7410243），長川化工徵操作工7人，漢來飯店徵房務員10人、安全員2人，郭爐山企業徵操作工19人，光遠機械徵操作工6人。

9日（周四）2點30分到4點在加昌里活動中心（高雄市楠梓區壽民路16巷16號，07-3609521），日月光半導體徵操作工120人、燁興企業徵工程師12人、技術員10人，高雄市不老天使守護協會徵居服員5人、信實物業管理顧問公司徵機械維護保養員25人、義大開發徵服務人員11人、表演營運人員2人、工讀生25人。

10日（周五）下午12點30分到5點在勞工局5樓簡報室（高雄市前鎮區鎮中路6號5樓，07-8220790）由餐飲業「藏壽司」到站專案徵才，提供25名店長候補社員及店鋪限定社員職缺，月薪3萬3000元起。

高雄市勞工局就業訓練中心本周舉辦6場徵才，共有23家廠商釋出400個以上職缺，包...
高雄市勞工局就業訓練中心本周舉辦6場徵才，共有23家廠商釋出400個以上職缺，包括日月光、義大開發、漢城客運、享溫馨旅行社還在徵人，有意在春節後轉職的民眾可到場尋覓好工作。圖／高雄市勞工局提供
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高雄市勞工局義大

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