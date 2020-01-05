高雄空污午後稍緩解 環保局提醒出門戴口罩

台灣西半部嚴重空污第三天，高雄市環保局今天表示，由於有一股海風從台南、高雄沿海吹入南部陸地，午後的空污將稍緩解，但民眾出門仍要佩戴口罩。

高雄市環保局指出，依據空氣品質監測，今天是嚴重空污的第三天，從台中至北屏東仍為空氣污染的嚴重區域，不過隨著無風區域擴展，未來2天空污會往北部擴展。

「渦旋」與「海風」會造成空氣狀況發生改變，高雄市環保局於中午12時發布空品監測表示，目前有一股海風從台南、高雄沿海吹入南部陸地，這是由東風繞過中央山脈後形成的局部環流。

高雄市環保局表示，海風吹入後會讓地表的空氣動起來，並隨著垂直對流往高空擴散。因此，高雄的空氣「午後會轉好許多」，並可延續至晚間，空氣品質指標（AQI）將轉為「普通」。

空氣轉差的關鍵條件是「渦旋」，高雄市環保局表示，這一股東風在中部沿海生成渦旋，通常在海峽的渦旋是微弱的逆時針半封閉環流，風速弱且幾乎無對流，污染物會被渦旋的氣流往北累積，目前「雲嘉中彰投」的空氣很差，隨著渦旋往北移動，污染就會逐漸往「北部」擴展。

由於至7日的西半部空污將持續嚴重，高雄市環保局提醒最需注意的地區為擴散條件最差的「中部、竹苗」；高雄地區雖非最嚴重的區域，但空氣品質仍有機會達到（AQI）稍差，請民眾出門記得佩戴口罩。