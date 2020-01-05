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高雄食農教育遍地開花 首創虱目魚融入食農教育

2020-01-05 12:56聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

高市府農業局近年推廣在地食材及落實食農教育，希望強化飲食、農業與教育的連結，讓大家反思食物來源、生產方式和對環境的影響。今天上午在高雄物產館蓮潭旗艦店舉行熱鬧滾滾的高雄市食農教育成果發表會，巴楠花部落國民中小學附設幼兒園小朋友，穿著布農族傳統服裝以祭典舞蹈揭開序幕，準備在地食材製作的美味餐點，讓一同參與活動的學校及來賓品嘗高雄在地食材做成的料理。

會場由9所學校老師以及學生用心準備課程教案內容展示，像茄萣成功國小「虱目魚」主題教案，傳授養殖及八卦漁網拋網技術、仁武八卦國小運用食材的天然色素製作5種不同顏色的五行湯圓，還有財團法人福智文教基金會附設高雄市私立妙善幼兒園結合番茄及蔬菜唱出小歌謠，經由這些成果可以體會老師們教學的用心、學童學習及觀察能力，發表會中也一一帶領現場民眾導覽各校攤位。

活動現場融合微風市集以及農業局極力推動的「綠色友善餐廳」以在地食材作的美味餐點，高雄生產的稻米作成的三色飯、簡天才法式餐飲運用那瑪夏梅子製成Q梅雞、瑞彼特早午餐選用麗園牧場產銷履歷雞蛋手作蘇格蘭炸彈，及慈香庭蔬食餐廳的季節食蔬和金瓜米粉等，從課程教案到飲食都是高雄專屬，讓參與的學校和民眾都能感受到市府推動食農教育的決心。

高雄市農業局副局長王正一說，透過食農教育，綜合高年級學生的學習能力，帶入農園參訪與青農返鄉議題討論，讓學生主動了解農業自育種到生產行銷，了解環境與農業關聯性及重要性，農業局108年辦理的農民種子教師培訓，共有40名的農夫老師，未來也將協助學校與農夫老師對接媒合，有效讓高雄食農教育扎根校園、遍地開花。

高市府農業局近年推廣在地食材及落實食農教育，今天上午在高雄物產館蓮潭旗艦店舉行高...
高市府農業局近年推廣在地食材及落實食農教育，今天上午在高雄物產館蓮潭旗艦店舉行高雄市食農教育成果發表會。圖／高雄市農業局提供
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高市府農業局近年推廣在地食材及落實食農教育，今天上午在高雄物產館蓮潭旗艦店舉行高...
高市府農業局近年推廣在地食材及落實食農教育，今天上午在高雄物產館蓮潭旗艦店舉行高雄市食農教育成果發表會。圖／高雄市農業局提供
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食農教育成果發表會由9所學校老師以及學生用心準備課程教案內容展示，還有現場料理品...
食農教育成果發表會由9所學校老師以及學生用心準備課程教案內容展示，還有現場料理品嘗。圖／高雄市農業局提供
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食農教育高雄市幼兒園

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