中鋼總部夜間帷幕牆 為黑鷹事件將士致意僅開白色 LED

位在高雄市復興路的中鋼總部原本入夜後帷幕牆LED色彩鮮艷奪目，今晚全改為白色，要為黑鷹事件逝世的總長、將士們獻上最大的敬意。

承載13名我軍高階將領的黑鷹直升機日前驚傳墜機，震驚全國，相關單位獲報後第一時間趕往搜救，但仍釀成參謀總長沈一鳴上將等8人罹難的悲劇。消息一出，舉國哀悼，今在台北賓館設置場所，也湧入大批民眾抵往現場致意，場面相當動容。