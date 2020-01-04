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中鋼總部夜間帷幕牆 為黑鷹事件將士致意僅開白色 LED

2020-01-04 21:47聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

位在高雄市復興路的中鋼總部原本入夜後帷幕牆LED色彩鮮艷奪目，今晚全改為白色，要為黑鷹事件逝世的總長、將士們獻上最大的敬意。

承載13名我軍高階將領的黑鷹直升機日前驚傳墜機，震驚全國，相關單位獲報後第一時間趕往搜救，但仍釀成參謀總長沈一鳴上將等8人罹難的悲劇。消息一出，舉國哀悼，今在台北賓館設置場所，也湧入大批民眾抵往現場致意，場面相當動容。

中鋼員工感佩國軍保家衛國的情操，接連向公司反映希望能表達哀思與敬意。中鋼總部大樓的夜間帷幕牆今晚和明晚決定僅開啟白色 LED，為逝世的總長將士們獻上最大的敬意。

位在高雄市復興路的中鋼總部原本入夜後帷幕牆LED色彩鮮艷奪目，今晚全改為白色，要...
位在高雄市復興路的中鋼總部原本入夜後帷幕牆LED色彩鮮艷奪目，今晚全改為白色，要為黑鷹事件逝世的總長、將士們獻上最大的敬意。記者謝梅芬／攝影
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黑鷹直升機國軍沈一鳴

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