蔡政志油畫個展 廿年耕耘「盛開」

「蔡政志油畫個展」即日起至1月14日，在高雄文化中心至真堂三館展出。歷經20年的蓄積與準備，蔡政志將此次個展命名為「盛開」，代表作品中展現成長的喜悅，以及美麗豐沛的生命能量。

蔡政志秉持對藝術繪畫的狂熱與堅持，以全藝術雕塑繪畫，創建獨特的「蔡政志私人美術館」，從地板到天井，布滿平面、立體、各類媒材的藝術創作。他熱愛繪畫，用心呈現生命中的人事物，畫作裡充滿著愛、歲月、人文景物及故事。

「人生因夢想而努力，夢想因堅持而成功。」蔡政志無私奉獻藝術，造訪蔡政志美術館的觀眾來自日本、歐美等十餘國，廿餘年來參觀人次已超過5萬多人。

蔡政志2009年創立「高雄市小木馬藝術協會」，結合更多愛好藝術的人士，舉辦畫展，致力推廣全人藝術教育活動。蔡的油畫作品獲高美館、台灣藝術研究院、高醫等單位典藏，他並協助高雄市教育局，在學校推動12年國教美感素養教育，執行高教產學合作，在高雄科技大學、右昌國中、莒光國小、橋頭國小進行校園重點牆面藝術塗繪，落實推動學校校園藝術化百年教育，榮獲107年教育部社會教育貢獻個人獎。

這次的油畫個展分為過去、現在與未來的期許。初期以山水家園的印象寫生，從「廟與人生系列」開始，代表的是過去成長的軌跡；在「田園之旅系列」中，蔡政志將田園景物、勤勞的農夫一一入畫，表達出對大地的感動之情。「戀戀大海系列」因為高雄為美麗的海洋之都，畫出燈塔、西子灣、高雄夜景等美麗的夢想。「心靈詩篇系列」描繪生命過程的感受與體會，油畫作品「刺桐」在103年由高雄市立美術館收藏，多年的付出逐漸開花結果。