檢舉偷排水汙染 高雄吹哨者獲高額檢舉獎金216萬元

一名「吹哨者」105年檢舉高雄仁武區一家公司偷排廢汙水，高雄市環保局據報查獲，依法發放216萬元檢舉獎金。因公司採分期繳納罰金，環保局也在108年11月底完成執行發放完畢，這也是全國第1件發放高額水汙染檢舉獎金案例。

高雄市環保局環境稽查科長林燦銘表示，105年4月接獲民眾通報，透過所提供的可靠消息，查獲仁武區一家公司連續2天違反放流水標準及繞流排放等行為，分別裁處新台幣243萬元及297萬元、共計540萬元罰鍰。這家公司從105年6月起採分期繳納，考量檢舉人身分具備「吹哨者」條件，審查小組決議通過將原獎勵金發放比率提高至3倍，總計核發相關檢舉人獎金共216萬元。

「通報哪裡有汙染，抓到，不算；檢舉是哪家造成汙染，又抓到，才算。」林燦銘表示，如果民眾檢舉業者違反水汙法相關行為，環保局人員查證屬實，並裁罰達新台幣10萬元以上者，經業者完成繳納罰款後，將提撥實收罰鍰金額的10%至20%作為檢舉獎勵金。若檢舉者為工廠現職或離職員工，可依前項核定比率的3倍為上限核發，最高比例可達60%。

環保局表示，對於水體汙染行為，民眾可透過書面、電話、口頭、傳真、電子郵件等方式提出檢舉，最好檢附精確的汙染時間、地點等證據，經裁罰成立並完成繳交罰款後，檢舉人就能領取獎金。