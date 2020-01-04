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屏北社大開班20年 老牌書法班一開15年

2020-01-04 19:11聯合報 記者翁禎霞／屏東縣即時報導

終身學習的接受度愈來愈高，屏北社區大學成立廿年，每年吸引近5千人次的學員參加，下學期預計在10鄉鎮廣開126班，例如書法老師藍進士在社大開課15年，是深受學生歡迎的老牌課程，還有法文、撕畫、木工等，課程相當多樣，社大分析，上課學員未必都是退休族，很多上班族也開始選擇上課紓壓。

屏北社區大學今天以「以學會友，相揪來社大」為主題，在千禧公園舉辦成果展暨課程博覽會，包括副縣長吳麗雪、教育處江國樑處長都到場勉勵社大師生 「讓屏東的土地更黏，讓屏東的空氣更甜」。

屏北社大主任邱怡蓉表示，屏東縣自2000年起開辦社區大學以來，終身學習愈來愈夯，課程也愈來愈多樣，從布袋戲到撕畫、瑜珈、木工、書法等樣樣有，今年還新開了「我們與電的距離」，把過去偶而舉辦的論壇課程化，增加知識性。

有的學員會同時報名不同班，例如上班族林瑩惠就曾參加撕畫班、瑜珈班，她說只要時間允許，下班後選一堂有興趣的課程，真的有紓壓的效果，而且可以交到不同的朋友。

書法老師藍進士在社大開班一開15年，曾經有過年過90的學生，也有學生剛滿18歲就來報名，雖然數不清有多少學生上過他的課，但他說最開心看到學生「人人都能寫」。

社大主任邱怡蓉表示，今年春季班每週將開設126門課程，其中包含生活藝能課程70門，學術類課程42門，還有14個社團性課程，整年度預計透過260門以上的課程在各鄉鎮中推動，報名自即日起至3月14日止，報名專線： (08)7668500。

屏北社區大學成立20年，其中藍進士老師開設的書法班已開班15年，是社大老牌的課程...
屏北社區大學成立20年，其中藍進士老師開設的書法班已開班15年，是社大老牌的課程之一。記者翁禎霞／攝影
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屏北社區大學成立20年，其中藍進士老師開設的書法班已開班15年，是社大老牌的課程...
屏北社區大學成立20年，其中藍進士老師開設的書法班已開班15年，是社大老牌的課程之一。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣社區大學瑜珈

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