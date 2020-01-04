高雄市立醫院醫事聯合研討會 資訊科技引醫療新創火花

「高雄市市立醫院醫事聯合學術研討會」今天在市立聯合醫院舉行，產官學研各界人士參加。副市長葉匡時表示，近年來資訊與通信科技ICT對醫療產業衝擊甚鉅，包括AI、雲端、大數據應用在醫療預防、診斷、治療及健康照顧，大幅提升醫療品質，研討會聚焦善用AI、互聯網及大數據等創新科技管理，為醫療創新發展激盪出新火花。

研討會邀請國家生技醫療產業策進會創辦人王金平及高雄市副市長葉匡時致詞。王金平表示，大健康產業將是台灣經濟第二春，台灣的ICT研發有領導世界的優勢。

葉匡時表示，高雄致力ICT技術研發、創新及與相關產業合作，縮短城鄉醫療差距，同時為偏鄉提供智慧醫療環境，ICT著重在AI上，而AI雖然精進醫療管理機制及創新科技，但AI讀音是「愛」，也代表醫療從業人員最根本的精神就是「愛」，他也不忘提醒科技始來自於人性，在不斷以科技改善醫療技術層面上，最關鍵的還是醫療人員有愛心及倫理，再與科技結合，驅動醫療產業光明前途。

高雄市立聯合醫院院長張宏泰指出，研討會聚焦於如何善用人工智慧（AI）、互聯網（IoT）、虛擬實境（AR、VR）、大數據（Big data）和區塊鏈（Blockchain）等創新科技與管理機制導入醫療，改善流程提升醫療效能、精進於影像判讀、精準醫療、醫療諮詢和人工助理各方面創新醫療服務。不僅強化病人安全及醫療照護品質，更能為資訊科技與醫療創新發展激盪出火花。

高雄市衛生局局長林立人表示，期許高雄9家市立醫院能與時俱進，汲取科技新知，各自發展出自家的創新醫療服務，彼此間或與鄰近醫學中心建立合作模式，共同為民眾打造智慧健康醫療環境，提供優質的健康照護服務。

15場專題演講，分別邀請高雄市立聯合醫院院長張宏泰、台灣工研新創協會會長高繼祖、高雄市立凱旋醫院院長周煌智、岡山醫院院長趙昭欽、陽明大學數位醫學中心主任郭博昭、鳳山醫院院長廖上智、大同醫院院長陳彥旭、高雄榮民總醫院病理檢驗部臨床檢驗科主任曾陽明、高雄市立聯合醫院資訊室主任王思蒼、台北護理健康大學資訊管理系暨研究所主任徐建業、高雄榮總研創中心創新長楊宗龍、小港醫院院長郭昭宏、旗津醫院院長蔡忠榮、高雄榮總醫事放射科主任蕭佳吉、中山大學光電工程研究所教授張美濙，擔任座長。