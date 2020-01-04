屏東二選區公辦政見會9人到齊 3人互咬火力全開

屏東縣第二選區立委選舉電視公辦政見會今天下午進行第二次錄影，9名候選人全數到齊，無黨籍立委候選人張怡左批周佳琪連政見發表都比別人晚、右諷民進黨不敢提名蘇震清，火力最猛烈；周佳琪則說自己的人生自己作主，不會因抹黑受挫；蘇震清會前會後都批周佳琪是棋子，指張怡不過是為了政黨票；三人互咬，火花四射。

今天下午錄影的第二選區電視公辦政見會十分熱鬧，首次參加公辦政見會的周佳琪說，上次她只是有既定行程而缺席就追殺成沒政見，連她家的門牌號碼都被做文章，但她會愈戰愈勇，她反問現任立委是否知道屏東人口流失嚴重、薪資所得倒數，你們都做了什麼？

與時代力量結盟的無黨籍張怡則是左右開弓，先批周佳琪的政見比別人晚七天，又說周的競選總部像皇宮，選舉一開始就布條滿天飛，一般年輕人很難做到，另外她也諷刺蘇震清，連民進黨都不敢提名，不敢列不分區，選民又怎麼敢投票給他？二選區的選舉因為蘇、周二人成為布條大戰。

蘇震清則是再批周佳琪就是別人的棋子，連她強調獨到的政見，包括高鐵南延到潮州、高捷南延等，過去他自己在立法院早已提出，並周佳琪上次缺席不過是逃避；另外會前他也以「選舉語言」回應張怡，認為她不過是為了政黨票。