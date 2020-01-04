馬祖冬季限定美食 菜垢搶鮮上市

馬祖冬季限定美味「菜垢」上市，較往年遲了將近一個月左右，嚐鮮正是時候，現在搭配在地生產的白蘿蔔，成就名副其實的山珍海味。

馬祖海邊岩盤上生長的「菜垢」在冬季才有，受到雨量少的影響，今年馬祖野生紫菜以及「菜垢」的產期順延，原本早在農曆十一月就可以在市面上買到的「菜垢」，直到最近才有漁民採來賣，因產量少，想要嚐鮮的民眾可要事先訂購。

採「菜垢」可是件苦差事，且在海邊作業風險極高，因菜垢生長在平滑的岩壁，一個不小心可能跌入海中，不是行家千萬別冒險前往。

「菜垢」的食用方式以煎烤為主，地區不少餐廳在這個季節都會推出蘿蔔夾菜垢這道特色佳餚，利用「菜垢」來煮羹湯加入豆腐及芹菜末也別有一番風味。