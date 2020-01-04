親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

洪秀柱造勢大會韓國瑜合體達高潮 主辦單位喊出10萬人

壽山盃高球賽送500萬京城厝當大獎 可惜無人一桿進洞

2020-01-04 16:32聯合報 記者王昭月／即時報導

第19屆壽山盃公益募款高爾夫球賽今年以價值500萬的「京城厝」做為一桿進洞獎，鼓勵球友參賽，可惜仍未送出，但球友們志在送愛心、做公益，活動結餘將為台南市慈光心智關懷協會添購學習設施，讓一年一度的「高球會」，更具意義。

財團法人敬典文教基金會主辦的壽山盃公益高爾夫球賽，每年揪球友為弱勢單位籌募軟硬體設備，幫身心障礙者、弱勢學童，培養多元才藝。

這場公益高爾夫球賽今天在信誼高爾夫球場舉行，賽前球友先與來自來台南市的慈光心智關懷協會學員配對玩推桿遊戲，大家融和一堂。

敬典文教基金會執行長何堉輝表示，今年球賽170個名額很快就額滿，企業也贊助踴躍，包括柏緯集團、京城集團、五福旅遊、吳記餅店等知名企業都共襄盛舉，替慈光協會募集到多媒體設備、音樂器材，也幫忙整修服務據點。

慈光協會是由一群身心障礙子女的家長組成，主要提供持續不斷的學習的場域，讓身障孩子在完成12年義務教後後，仍能繼續學習，今年慈光以「讓我們一起跨越障礙」計畫入選為公益高球賽資助對象。

何堉輝說，今年京城集團提供價值逾500萬元的「享京城」厝一間當作獎項，，在13洞首位一桿進洞的球友即可獲得，可惜仍無人挑戰成功。五星級酒店H2O水京棧國際酒店住宿券、雙人深圳東莞觀瀾湖高爾夫4日2場球套票等，都順利送出。

壽山盃公益募款高爾夫球賽，今天在信誼高爾夫球場舉辦，為台南慈光心智關懷協會募學習...
壽山盃公益募款高爾夫球賽，今天在信誼高爾夫球場舉辦，為台南慈光心智關懷協會募學習設備。記者王昭月／攝影
分享

住宿券愛心

延伸閱讀

京城46億預售案 人氣旺

超稀有！蛋黃區新成屋 京城「V Park」5...

高市釋容積利多 京城樂

侵占孫法民文教基金會1.2億 孫道存：我對不...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

上車掃街 朱立倫強力輔選高雄正妹候選人黃韻涵

2020-01-04 16:22

安啦！金門縣學校營養午餐抽驗 37件全合格

2020-01-04 13:49

加油站附近冒煙引虛驚 原來是燒烤餐廳排煙

2020-01-04 13:48

有機廢油污染 鳳山再生水廠估將停供一個月

2020-01-04 13:13

破碎公路用心縫合變絕美 屏霧台公路將躍上國際舞台

2020-01-04 12:15

金甘蔗影展第15年 20隊以鏡頭呈現台灣2020大選

2020-01-04 12:02

高雄城市芭蕾舞團《2020點子鞋》Dance Shoe創作芭蕾

2020-01-04 08:50

大社蜜棗盛產 警護棗加強巡邏

2020-01-03 23:08

不滿郵輪改行程 旅客霸船3小時

2020-01-03 23:00

邀天后跨國合作 衛武營將出管風琴專輯

2020-01-03 22:59

屏東燈會出書 分享成功秘笈

2020-01-03 22:57

金門首例「龍鳳胎」牛 良金牧場分享喜悅明推優惠

2020-01-03 22:22

金門縣府推出微信公眾號 民眾若在大陸有事可諮詢

2020-01-03 20:55

梅花開了！元月4日與5日六龜泡湯賞花有免費接駁車

2020-01-03 20:15

109高雄市中運世運主場館開幕 17項、4千多名選手較勁

2020-01-03 17:55

恆春半島公教好「薪」情 元旦起納偏遠月加3090元

2020-01-03 17:13

看了會餓的農民曆！屏東創意農民曆 看日子還能學好料

2020-01-03 14:07

選舉活動暫停 游錫堃到屏東改為傷者上香祈福

2020-01-02 17:33

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

影／衛武營擁亞洲最大規模管風琴 邀天后跨國共製專輯

2020-01-03 19:38
看更多

熱門文章

38年前跑船遭丟包西國小島 阿美族男：只恨自己不怨父母

2020-01-03 20:39

被丟包西班牙 台東漁工歸鄉路走了38年

2020-01-03 18:06

梅花開了！元月4日與5日六龜泡湯賞花有免費接駁車

2020-01-03 20:15

台南造勢喊破5萬人 蔡育輝「韓國瑜沒贏怎麼可能？」

2020-01-04 15:39

桃市府擬延伸中平路上國道2號 交通部政次：水到渠成

2020-01-03 17:51

台中11測站達紅色警戒 盧秀燕發文稱大氣擴散不佳影響

2020-01-04 11:50

恆春半島公教好「薪」情 元旦起納偏遠月加3090元

2020-01-03 17:13

南投醫院升格區域醫院 掛號費不漲門診一次320元

2020-01-03 20:53

金門縣府推出微信公眾號 民眾若在大陸有事可諮詢

2020-01-03 20:55

破碎公路用心縫合變絕美 屏霧台公路將躍上國際舞台

2020-01-04 12:15

金門首例「龍鳳胎」牛 良金牧場分享喜悅明推優惠

2020-01-03 22:22

影／台南歸仁親子悠遊館啟用 黃偉哲承諾持續廣設

2020-01-03 20:53

胡蘿蔔故鄉一場冬雨損失慘 台南爭取現金救助

2020-01-03 20:16

新北板橋工地廢土運往三峽山區非法傾倒 2業者面臨重罰

2020-01-04 13:48

打造城市景觀亮點 頭份竹南雙城慢行綠網工程動土　  

2020-01-03 22:43

草莓季來臨！桃園觀音新增上千坪智慧溫室草苺園

2020-01-03 17:36

千人勞工遊行明天展開 北市警交管看這裡

2020-01-03 17:55

台中空氣品質紅色警戒 洪慈庸、楊瓊瓔互批

2020-01-04 12:19

梅花染白六龜 賞花專車啟動

2020-01-03 23:01

幸福巴士到基隆牙醫師幫洗牙 長輩：刷牙幾十年都刷錯

2020-01-04 09:59

北市選舉公報出爐 有人8字政見、有人要打敗「？」

2020-01-03 17:39

私房景點／宜蘭新護城河 垂柳花草好療癒

2020-01-03 23:17

蘇花改將通車 花蓮公布春節疏運

2020-01-03 23:50

桃市發展中路地區 爭取增設國2匝道

2020-01-03 23:34

躍上小巨蛋前哨站 北流表演廳16日受理申請

2020-01-03 23:58

百元年菜開賣 佛心攤商堅持7年不漲價省錢過好年

2020-01-04 13:11

金山財神廟闢建北台灣財神宗教觀光園區 奔走8年明動土

2020-01-04 14:11

台南民治市民廣場音樂會 首邀曾上春晚的古箏樂團演出

2020-01-04 09:44

109高雄市中運世運主場館開幕 17項、4千多名選手較勁

2020-01-03 17:55

台鐵海線還有8段單軌 雙軌高架化看法分歧

2020-01-03 23:32

YouBike2.0 15日起台大、公館試辦

2020-01-04 00:00

紓解塞車 汐止吉林街拓寬

2020-01-03 23:54

追分成功雙軌通車 每天運能可26列次

2020-01-03 23:14

黑鷹失事綠台中造勢取消 選前之夜補辦蔡英文視訊連線

2020-01-04 15:37

影／他政見發表諷蔡英文敗家撈油 還撒「300萬」

2020-01-04 16:21

基隆新生兒借書證 「像鋼彈機器人」好魔幻

2020-01-03 23:59

超高車硬闖鳳鼻明隧道 依影像究責

2020-01-03 23:57

台東鸞山梅花盛開 梅農擔心蜜蜂少

2020-01-04 11:52

安啦！金門縣學校營養午餐抽驗 37件全合格

2020-01-04 13:49

影／衛武營擁亞洲最大規模管風琴 邀天后跨國共製專輯

2020-01-03 19:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top