壽山盃高球賽送500萬京城厝當大獎 可惜無人一桿進洞

第19屆壽山盃公益募款高爾夫球賽今年以價值500萬的「京城厝」做為一桿進洞獎，鼓勵球友參賽，可惜仍未送出，但球友們志在送愛心、做公益，活動結餘將為台南市慈光心智關懷協會添購學習設施，讓一年一度的「高球會」，更具意義。

財團法人敬典文教基金會主辦的壽山盃公益高爾夫球賽，每年揪球友為弱勢單位籌募軟硬體設備，幫身心障礙者、弱勢學童，培養多元才藝。

這場公益高爾夫球賽今天在信誼高爾夫球場舉行，賽前球友先與來自來台南市的慈光心智關懷協會學員配對玩推桿遊戲，大家融和一堂。

敬典文教基金會執行長何堉輝表示，今年球賽170個名額很快就額滿，企業也贊助踴躍，包括柏緯集團、京城集團、五福旅遊、吳記餅店等知名企業都共襄盛舉，替慈光協會募集到多媒體設備、音樂器材，也幫忙整修服務據點。

慈光協會是由一群身心障礙子女的家長組成，主要提供持續不斷的學習的場域，讓身障孩子在完成12年義務教後後，仍能繼續學習，今年慈光以「讓我們一起跨越障礙」計畫入選為公益高球賽資助對象。