上車掃街 朱立倫強力輔選高雄正妹候選人黃韻涵

選戰倒數計時，國民黨高雄第二選區候選人黃韻涵今午由韓國瑜競選總部主委朱立倫陪同掃街，士氣大振。

國民黨前主席、目前擔任總統候選人韓國瑜競總主委的朱立倫，今花一整天替高雄市黨內選將輔選，最終一站為第二選區黃韻涵，他和黃一起站上宣傳車掃街，沿途獲不少民眾揮舞國旗高喊加油。