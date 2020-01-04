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洪秀柱造勢大會韓國瑜合體達高潮 主辦單位喊出10萬人

上車掃街 朱立倫強力輔選高雄正妹候選人黃韻涵

2020-01-04 16:22聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

選戰倒數計時，國民黨高雄第二選區候選人黃韻涵今午由韓國瑜競選總部主委朱立倫陪同掃街，士氣大振。

國民黨前主席、目前擔任總統候選人韓國瑜競總主委的朱立倫，今花一整天替高雄市黨內選將輔選，最終一站為第二選區黃韻涵，他和黃一起站上宣傳車掃街，沿途獲不少民眾揮舞國旗高喊加油。

朱立倫之外，高雄市議員方信淵、宋立彬議員及岡山區里長聯誼會主席高昭南里長等都一起陪黃韻涵上街。黃韻涵說，這次他的對手邱志偉是菊系大將、國民黨資源有限，因此大家分進合擊，在最後關鍵時刻爭取勝選，她很慶幸自己一路走來，獲得許多政治大咖撥冗相挺。

朱立倫（右）今午陪高雄第二選區立委候選人黃韻涵掃街拜票。記者王昭月／翻攝
朱立倫（右）今午陪高雄第二選區立委候選人黃韻涵掃街拜票。記者王昭月／翻攝
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韓國瑜朱立倫國民黨2020選舉2020選舉高雄市立委

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