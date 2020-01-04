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安啦！金門縣學校營養午餐抽驗 37件全合格

2020-01-04 13:49聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣的學童超幸福，有免費的營養午餐可享用，雖然是免費的，但食安也沒鬆懈。縣衛生局今天公布本年度分別在上半年及下半年針對轄內國中小、幼兒園、高中職、大學的營養午餐成品抽檢，共計抽驗37件營養午餐(桶餐)，檢驗結果皆符合規定，請學子與家長們安心。

金門縣政府表示，為維護本縣學童營養午餐衛生安全，在今年度特別派員到各級學校的自設廚房現場作業環境、人員衛生及製備流程等進行稽查及抽驗營養午餐成品，檢驗項目為衛生標準（大腸桿菌群、大腸桿菌）。

縣衛生局也提醒，餐食製備過程中應注意從業人員個人衛生及作業場所須符合食品良好衛生規範準則，並落實自主管理餐食品質，盡量多採用在地、當季食材，可選擇具有「三章一Q」(即CAS有機農產品標章、CAS臺灣優良農產品標章、產銷履歷農產品標章、台灣農產品追溯系統QR Code)的食材或信譽良好商家之產品，驗收時除注意食材新鮮度外需特別注意產品有效日期，驗收後並按先進先出原則使用原料，確保食材新鮮度及品質，以維護學生用餐安全。

民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽衛生局專線：330697#311。以上抽驗結果，可上金門縣衛生局網站http://phb.kinmen.gov.tw/Default.aspx 食藥資訊專區查詢相關訊息。

金門縣的學童超幸福，有免費的營養午餐可享用，縣衛生局今天公布本年度針對轄內國中小...
金門縣的學童超幸福，有免費的營養午餐可享用，縣衛生局今天公布本年度針對轄內國中小、幼兒園、高中職、大學的營養午餐成品抽檢，檢驗結果皆符合規定。記者蔡家蓁／攝影
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衛生局營養午餐金門

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