加油站附近冒煙引虛驚 原來是燒烤餐廳排煙

高雄市新興區中山二路今天中午傳出疑發生火警，由於旁邊有加油站，引起路過民眾驚恐，向消防局報案。警、消趕到案發地，發覺路邊下水道冒白煙，但未發現火苗，經清查後發覺，原來是旁邊的燒烤餐廳排出的煙，虛驚一場。

高雄市消防局今天中午12點30分接獲報案，指高雄市新興區中山二路與新田路口冒煙，由於旁邊有加油站，令民眾擔心發生狀況，消防局立即動員新興、前金2消防分隊人車趕往，但是，警、消到場後，只見排水溝有些許的白煙冒出，未發現火苗。