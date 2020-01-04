破碎公路用心縫合變絕美 屏霧台公路將躍上國際舞台

2009年莫拉克風災重創南台灣，依賴省道台24線出入的屏東縣霧台鄉受創嚴重，公路總局偕手族人展開「縫合」計畫，在重建99公尺、全國最高的霧台谷川大橋外，並營造四季分明、色彩繽紛的賞花大道、透過工藝師以生態工法注入原鄉人文氣息；浴火重生的台24線霧台公路，去年榮獲金路獎和台灣景觀大賞獎，3月將代表台灣挑戰世界賽，在國際舞台上展現「台灣韌性」精神。

公路局第3區養護工程處潮州工務段長林國祥說，風災後以強化永久路廊並提升抗災安全性為主，在台24線陸續完成霧台谷川大橋與布篤蘭橋改建等工程，102年改建完成的霧台谷川大橋，高聳的橋墩橫跨隘寮北溪谷，蜿蜒曲折，宛如蒼龍凌雲空谷青山，高99公尺為目前全國最高；它也被族人視為「生命之橋」，特別在橋柱、景觀平台欄杆，融入族人象徵聖潔的百合花、百步蛇及陶甕，凸顯原鄉部落特殊人文。

霧台公路的山川美景得天獨厚，公路局風災後復育沿線的聖誕紅、九重葛、杜鵑、山櫻花及王爺葵等，成為車友心目中的「賞花大道」，為讓四季呈現不同花色，採分段植栽美化，每年1至3月賞櫻、杜鵑及楓紅，4至5月李花、梅花，5至7月野百合花，9至11月台灣欒樹花，11至12月聖誕紅、九重葛、王爺葵及豔紫荊妝點森林，營造造全年無休、色彩繽紛的「花道公路」。

「融入在地人文故事，才是條有靈魂的公路！」副段長鄭敏華說， 為注入文化底蘊，邀原鄉陶藝家雷斌指導地磨兒及霧台國小師生創作陶板，搭配石板鑲在公路護欄，刻畫部落與公路共同記憶，涼亭以陶壼及聖潔的百合花為元素，另有原鄉木雕藝術家杜勇君原汁原味藝術欄杆與泥塑創作，原木藝術家楊宗熏結合風倒木及工程剩料，化腐朽為神奇，以環保生態工法注入多元文化元素。