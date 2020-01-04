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金甘蔗影展第15年 20隊以鏡頭呈現台灣2020大選

2020-01-04 12:02聯合報 記者王昭月／澎湖即時報導

在高雄橋仔頭糖廠創設的金甘蔗影展今年邁入第15年，適逢台灣大選，今年應景以「2020總統大選」為拍攝主題，首獎並提高為20萬，包括台灣及香港共20隊參與，將以不同的視角觀察台灣選舉生態，最終在影展逐一呈現。

第15屆金甘蔗影展今天上午在高雄橋頭糖廠福德祠前聯合開鏡，影展舉辦期間剛好碰上台灣大選及香港動盪局勢，主辦單位呼應時事，並將台灣香港同時列為影展現地，展現創作精神。

金甘蔗影展協進會理事長蔣耀賢說，今年的主視覺以「撐」字為主題，除了「撐香港挺自由」，也象徵金甘蔗影展這個草根自主的影展，努力「撐」了15年，依然挺立。

香港地區因爆發反送中衝突，讓香港民眾感觸良深，今年組隊踴躍，參加金甘蔗影展入圍的20支隊伍就有18支來自香港，其中7次以香港為拍攝地，形成獨特的香港現象。為此主辦單位也特別成立「撐香港天使團」，支持香港參賽隊伍在台拍片期間的各項需求。

蔣耀賢說，第15屆金甘蔗影展今年也首度延長為兩周，預定元月7日舉辦首映會，1月18日舉辦頒獎典禮金甘蔗獎得主。屆時也希望將所有得獎作品後製成一支紀錄片，為台港兩地政治情勢留下記錄。

金甘蔗影展邁入第十五年，由鋼雕家劉丁讚打造的獎座亮相。記者王昭月／攝影
金甘蔗影展邁入第十五年，由鋼雕家劉丁讚打造的獎座亮相。記者王昭月／攝影
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金甘蔗國際影展今早聯合開鏡。記者王昭月／攝影
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香港甘蔗2020選舉反送中

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