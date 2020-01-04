台中年菜開賣10道1350元 熟客：搭高鐵來都划算

台中第五市場丸東商號連續8年在年節推出百元年菜，第1年6道菜，現已出10道，芋頭排骨酥、頭路菜、紅燒獅子頭、魚皮白菜滷、紅燒肉、花枝排、綜合魚丸、綜合甜不辣等8道菜，每道只要100元，佛跳牆250元，最貴的藥膳醉豬蹄也只要300元，全套10道菜1350元，也可以單買，1月4日上午9時開賣。

丸東商號業者李西東說，今年鳥蛋漲了4成，魚皮從每台斤570元漲至630元，蒜頭也漲了3成，但過年一年一次，今年還是凍漲。除了原本的10道年菜，今年也推出麻油米糕、糖醋排骨、冷油雞腿、排骨酥、溪蝦、猴蝦、筍乾爌肉等新菜，價位100元至250元，都是零售。

百元年菜除了真材實料，分量也不小，每年一開賣就大排長龍，去年賣了3萬碗，還有台北民眾特地搭高鐵南下購買，熟客說：「每道才100元，搭高鐵來買都划算！」

農曆春節將至，百年餅店「舊振南」推出多款年節禮盒，其中「福氣丸甜品禮盒」，精選年節必吃的麻粩，有花生、杏仁、椰子、芝麻、可可等五種口味。此外，「禮饗好年禮籃」嚴選年節必吃6大甜品棗枝、生仁、人氣芝麻粩、核桃杏香酥、棗泥核桃糕、牛軋糖，搭配玫瑰蜜香紅茶，以及春福窗花與紅包袋，滿滿一大籃，送禮相當大方。

舊振南營運長李立元表示，年節必吃的麻粩，精選台灣九頭芋與低熱量的海藻糖製成，外層充滿堅果香氣，內裏酥脆蓬鬆，象徵福氣圓滿。去年特別推出「時尚可可粩」口味，限量5千盒，兩周即熱銷一空，今年加碼推出1萬盒，目前已被預購3成。