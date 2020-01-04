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高雄城市芭蕾舞團《2020點子鞋》Dance Shoe創作芭蕾

2020-01-04 08:50聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

連續19年獲選文化部傑出團隊的「高雄城市芭蕾舞團KCB」，每年都演出 《點子鞋》Dance Shoe。《2020點子鞋》1月11日晚上7點半在高雄市文化中心至善廳演出；1月18日下午兩點半和晚上7點半，在台南文化中心原生劇場演出。

高雄城市芭蕾舞團藝術總監張秀如表示，《點子鞋》Dance Shoe首創於2004年，「點子」取Dance的諧音，也代表無限創意，「鞋」因芭蕾演出幾乎都穿鞋。

成立於1992年的高雄城市芭蕾舞團，有鑑於國內現代舞團如雨後春筍，芭蕾環境仍是非常狹窄的環境下，希望藉由《點子鞋》芭蕾創作展演平台，以專業的製作為台灣芭蕾環境，編創出更多優秀芭蕾作品。17年來已有39位編舞者，為《點子鞋》共編創了89個作品，是國內具指標重要的芭蕾創作演出平台。

張秀如表示，創作芭蕾《點子鞋》編創者用了很多芭蕾元素，也有編創者讓芭蕾基礎深厚的舞者打破慣例再整合。每個作品都是唯一的獨特的，天馬行空讓觀眾有更多想像空間，沒有對錯，只有為了讓芭蕾有更多可能。

《2020點子鞋》邀請優秀新生代編舞者創作，分別是李宗霖的「獨角」；謝佩珊的「百態」；許佳蓉的「配色」；許生翰的「I owe all the happiness of my life to you. 我虧欠你一生的快樂」，以芭蕾為主要創作元素，進一步結合多種領域元素概念，開創另一新視野的芭蕾呈現。參與演出的舞者包括葉麗娟、魏梓錂、司徒秉宸、劉諭萱、黃彥傑、王贊凱、蔡旻倩、翁瑞伶。票價500元，購票可洽兩廳院售票系統，洽詢電話07-7715483。

高雄城市芭蕾舞團演出 《2020點子鞋》Dance Shoe，「點子」取Danc...
高雄城市芭蕾舞團演出 《2020點子鞋》Dance Shoe，「點子」取Dance的諧音，也代表無限創意，「鞋」因芭蕾演出幾乎都穿鞋。記者徐如宜／攝影
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高雄城市芭蕾舞團演出 《2020點子鞋》Dance Shoe，「點子」取Danc...
高雄城市芭蕾舞團演出 《2020點子鞋》Dance Shoe，「點子」取Dance的諧音，也代表無限創意，「鞋」因芭蕾演出幾乎都穿鞋。記者徐如宜／攝影
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高雄城市芭蕾舞團演出 《2020點子鞋》Dance Shoe，「點子」取Danc...
高雄城市芭蕾舞團演出 《2020點子鞋》Dance Shoe，「點子」取Dance的諧音，也代表無限創意，「鞋」因芭蕾演出幾乎都穿鞋。記者徐如宜／攝影
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高雄城市芭蕾舞團演出 《2020點子鞋》Dance Shoe，「點子」取Danc...
高雄城市芭蕾舞團演出 《2020點子鞋》Dance Shoe，「點子」取Dance的諧音，也代表無限創意，「鞋」因芭蕾演出幾乎都穿鞋。記者徐如宜／攝影
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