高雄城市芭蕾舞團《2020點子鞋》Dance Shoe創作芭蕾

連續19年獲選文化部傑出團隊的「高雄城市芭蕾舞團KCB」,每年都演出 《點子鞋》Dance Shoe。《2020點子鞋》1月11日晚上7點半在高雄市文化中心至善廳演出;1月18日下午兩點半和晚上7點半,在台南文化中心原生劇場演出。

高雄城市芭蕾舞團藝術總監張秀如表示,《點子鞋》Dance Shoe首創於2004年,「點子」取Dance的諧音,也代表無限創意,「鞋」因芭蕾演出幾乎都穿鞋。

成立於1992年的高雄城市芭蕾舞團,有鑑於國內現代舞團如雨後春筍,芭蕾環境仍是非常狹窄的環境下,希望藉由《點子鞋》芭蕾創作展演平台,以專業的製作為台灣芭蕾環境,編創出更多優秀芭蕾作品。17年來已有39位編舞者,為《點子鞋》共編創了89個作品,是國內具指標重要的芭蕾創作演出平台。

張秀如表示,創作芭蕾《點子鞋》編創者用了很多芭蕾元素,也有編創者讓芭蕾基礎深厚的舞者打破慣例再整合。每個作品都是唯一的獨特的,天馬行空讓觀眾有更多想像空間,沒有對錯,只有為了讓芭蕾有更多可能。