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金門首例「龍鳳胎」牛 良金牧場分享喜悅明推優惠

2020-01-03 22:22聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

有聽過「龍鳳胎」，但你聽過「龍鳳牛」嗎？創立30年的良金牧場在去年的聖誕節這天，場內的母牛首次誕下的「雙胞胎」，且雙胞胎還是一公一母的「龍鳳牛」，是金門首次出現的「龍鳳牛」，讓人嘖嘖稱奇，連金門縣畜試所的資深獸醫都說，他還是第一次看到。業者則表示，這對黃牛姐弟，將會成為牧場的「代言牛」，不會宰殺，會讓牠們終老，成為「鎮場之寶」。

據畜試所的資深工作人員表示，金門現有的大小場牧場將近有500場，飼養的牛隻約有5800頭，先前偶爾聽說有「雙胞胎牛」出現，但卻是第一次聽說既是雙胞胎，又是一公一母的龍鳳胎，在兩岸都很少聽過，何況是金門，實在相當罕見。

畜試所表示，根據相關數據的統計，母牛要產下雙胞胎（同性別）的機率約在5萬分之一左右，但是要產下「龍鳳胎」的機率則又更低了，機率是不到10萬分之一的，非常稀有罕見，此次的龍鳳胎應該是金門養牛界有史以來的首例。

這對龍鳳牛，良金在2020.01.01已向縣防疫所申報牛藉，成為金門2020年的天字1號與2號的新生牛，良金牧場企劃經理薛柔辰說，這次牧場可以喜獲「龍鳳牛」，真的讓他們很開心，覺得這是個迎接新年的好兆頭。

薛柔辰提到，這對「龍鳳牛」將會成為場裡的「代言牛」、「吉祥物」，會讓牠們自然長大終老，不會宰殺；未來有機會也帶到店裡當活廣告，讓民眾跟牠們合影。

為歡慶場內「龍鳳牛」的喜悅，店家明天起在漁村工廠總店及貞節牌坊店，將推出溫體酒糟牛肉麵3人同行1人免費，與鄉親們一起分享喜悅。

良金牧場日前誕下一公一母的雙胞胎「龍鳳牛」，2隻小牛看起來相當可愛，很像小鹿。記...
良金牧場日前誕下一公一母的雙胞胎「龍鳳牛」，2隻小牛看起來相當可愛，很像小鹿。記者蔡家蓁／攝影
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良金牧場企劃經理薛柔辰（左）出示「龍鳳牛」的身份證，介紹說，金門2020年的天字...
良金牧場企劃經理薛柔辰（左）出示「龍鳳牛」的身份證，介紹說，金門2020年的天字1號與2號的新生牛，未來將成為場裡的「代言牛」。記者蔡家蓁／攝影
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創場30年的良金牧場日前誕下一對一公一母的雙胞胎「龍鳳牛」，2隻小牛緊跟著牛媽媽...
創場30年的良金牧場日前誕下一對一公一母的雙胞胎「龍鳳牛」，2隻小牛緊跟著牛媽媽，模樣相當可愛。記者蔡家蓁／攝影
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金門雙胞胎牧場

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