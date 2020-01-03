梅花開了！元月4日與5日六龜泡湯賞花有免費接駁車

今年高雄山區梅花陸續綻放，六龜寶來250甲梅樹已陸續綻放近5成，盛開梅花染白山頭。「升級版」寶來花賞溫泉公園也將在 4日重新開園，配合賞花與溫泉公園開幕，六龜區公所在4日、5日推出賞花接駁車，希望遊客多利用大眾運輸工具上山賞花與泡湯。

六龜寶來梅花盛開，賞花遊客絡繹不絕。六龜區長楊孝治指出，近日很多遊客上山賞花，因竹林地區是產業道路，地勢陡峭、會車不易，考量遊客行車安全，1月4日、5日啟動免費賞花接駁公車，1月11日、12日因逢選舉沒有賞花專車，不過1月18日、19日還會有接駁車上山。

區公所指出，接駁車的候車地點在寶來大街上的聚寶來景觀餐廳（原茂管處寶來遊客中心），上午有6班、下午5班上山，中午休息時間1小時，屆時視情況決定是否增開車次。

寶來花賞溫泉公園附近也有不錯的賞梅景點，市府觀光局整修完工，預計在4日重新對外開放，公園設有手湯、spa泡湯等溫泉設施。因應寶來花賞公園重新開幕，觀光局規畫東高慢食市集，以及溫泉spa、豪華露營等生活旅遊體驗。