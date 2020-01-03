影／衛武營擁亞洲最大規模管風琴 邀天后跨國共製專輯

衛武營國家藝術文化中心音樂廳聲學效果卓越，管風琴擁9085支音管，是亞洲最大規模管風琴。衛武營今天宣布攜手歐洲權威唱片公司Berlin Classics，邀集管風琴天后Iveta Apkalna伊維塔.艾普卡娜、葛萊美獎錄音師Jens Schünemann彥斯.薛納曼、傳藝金曲獎錄音師尤子澤等跨國頂尖組合，打造衛武營首張管風琴專輯，預計2020下半年全球發行。

衛武營管風琴由德國百年大廠Johannes Klais Orgelbau製造，公司第四代經營者Philipp Klais指出，這是其打造過功能最複雜的管風琴。」尤其衛武營管風琴將主管風琴與回聲管風琴分置於兩側，可由移動式演奏平台同時控制，更是全球音樂廳中獨一無二設計。

衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營是台灣傾國家級力量，精心建設的世界級場館，除了肩負提供優質節目任務，還有以表演藝術為台灣發聲的使命。為讓國內外人士深入認識衛武營管風琴，以及音樂廳世界級聲學效果的絕配組合，同時推廣管風琴音樂，衛武營從今年開始，啟動「管風琴專輯錄製計畫」，透過跨國合製專輯，使衛武營管風琴的演奏被記錄和擴散。除了這次和伊維塔的合作，衛武營也正與另外3位國際知名管風琴演奏家洽談後續專輯錄製計畫。

「走上管風琴演奏之路，是命定！」伊維塔．艾普卡娜4歲學琴，9歲就辦獨奏會，後來感受到管風琴的神奇魔力。上周抵達衛武營進行為期7天的錄音，她表示，衛武營音樂廳的用色與設計，非常符合法式浪漫曲風，因此以此為這張專輯風格。

Jens Schünemann操刀錄音的《Dreams Of A World－Works Of Lauro, Ruiz-Pipo & Duarte》專輯，曾在2000年榮獲當年葛萊美最佳器樂獨奏獎。尤子澤曾和NSO國家交響樂團合作，以《樂無止境－呂紹嘉與國家交響樂團經典現場重現》專輯，獲選第25屆傳藝金曲獎最佳錄音獎。兩位金獎級錄音師，聯手合作此次現場錄音。

Jens Schünemann說，每一座管風琴的構造都獨一無二，音樂環境也不同，有不同的呈現方式。衛武營團隊及錄音師尤子澤，在各方面都給予非常專業的協助，後續的成品讓人很期待。

尤子澤表示，管風琴的琴譜，不會標註音色強弱表現，每個管風琴家，在同樣的音樂廳、相同管風琴，即便演奏同一樂曲，也會有不同的音樂表現。衛武營音樂廳葡萄園式設計，聲音的擴散，如同把聽眾包圍，加上伊維塔的演繹，透過這次唱片錄製，將會忠實呈現衛武營獨特有音色。