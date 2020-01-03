親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

街口又踩紅線！金管會要求說明 街口投信急撇清

影／衛武營擁亞洲最大規模管風琴 邀天后跨國共製專輯

2020-01-03 19:38聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

衛武營國家藝術文化中心音樂廳聲學效果卓越，管風琴擁9085支音管，是亞洲最大規模管風琴。衛武營今天宣布攜手歐洲權威唱片公司Berlin Classics，邀集管風琴天后Iveta Apkalna伊維塔.艾普卡娜、葛萊美獎錄音師Jens Schünemann彥斯.薛納曼、傳藝金曲獎錄音師尤子澤等跨國頂尖組合，打造衛武營首張管風琴專輯，預計2020下半年全球發行。

衛武營管風琴由德國百年大廠Johannes Klais Orgelbau製造，公司第四代經營者Philipp Klais指出，這是其打造過功能最複雜的管風琴。」尤其衛武營管風琴將主管風琴與回聲管風琴分置於兩側，可由移動式演奏平台同時控制，更是全球音樂廳中獨一無二設計。

衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營是台灣傾國家級力量，精心建設的世界級場館，除了肩負提供優質節目任務，還有以表演藝術為台灣發聲的使命。為讓國內外人士深入認識衛武營管風琴，以及音樂廳世界級聲學效果的絕配組合，同時推廣管風琴音樂，衛武營從今年開始，啟動「管風琴專輯錄製計畫」，透過跨國合製專輯，使衛武營管風琴的演奏被記錄和擴散。除了這次和伊維塔的合作，衛武營也正與另外3位國際知名管風琴演奏家洽談後續專輯錄製計畫。

「走上管風琴演奏之路，是命定！」伊維塔．艾普卡娜4歲學琴，9歲就辦獨奏會，後來感受到管風琴的神奇魔力。上周抵達衛武營進行為期7天的錄音，她表示，衛武營音樂廳的用色與設計，非常符合法式浪漫曲風，因此以此為這張專輯風格。

Jens Schünemann操刀錄音的《Dreams Of A World－Works Of Lauro, Ruiz-Pipo & Duarte》專輯，曾在2000年榮獲當年葛萊美最佳器樂獨奏獎。尤子澤曾和NSO國家交響樂團合作，以《樂無止境－呂紹嘉與國家交響樂團經典現場重現》專輯，獲選第25屆傳藝金曲獎最佳錄音獎。兩位金獎級錄音師，聯手合作此次現場錄音。

Jens Schünemann說，每一座管風琴的構造都獨一無二，音樂環境也不同，有不同的呈現方式。衛武營團隊及錄音師尤子澤，在各方面都給予非常專業的協助，後續的成品讓人很期待。

尤子澤表示，管風琴的琴譜，不會標註音色強弱表現，每個管風琴家，在同樣的音樂廳、相同管風琴，即便演奏同一樂曲，也會有不同的音樂表現。衛武營音樂廳葡萄園式設計，聲音的擴散，如同把聽眾包圍，加上伊維塔的演繹，透過這次唱片錄製，將會忠實呈現衛武營獨特有音色。

伊維塔．艾普卡娜1月4日下午點半在衛武營音樂廳，舉辦管風琴獨奏會，相關訊息可至衛武營官網查詢。

衛武營藝術總監簡文彬（左）邀請管風琴天后伊維塔.艾普卡娜（右），打造衛武營首張管...
衛武營藝術總監簡文彬（左）邀請管風琴天后伊維塔.艾普卡娜（右），打造衛武營首張管風琴專輯，預計2020下半年全球發行。記者徐如宜／攝影
分享
衛武營國家藝術文化中心音樂廳管風琴有9085支音管，是亞洲最大規模管風琴。記者徐...
衛武營國家藝術文化中心音樂廳管風琴有9085支音管，是亞洲最大規模管風琴。記者徐如宜／攝影
分享
衛武營國家藝術文化中心啟動「管風琴專輯錄製計畫」，左至右為衛武營藝術總監簡文彬、...
衛武營國家藝術文化中心啟動「管風琴專輯錄製計畫」，左至右為衛武營藝術總監簡文彬、管風琴天后伊維塔.艾普卡娜、葛萊美獎錄音師彥斯.薛納曼、傳藝金曲獎錄音師尤子澤。記者徐如宜／攝影
分享
衛武營國家藝術文化中心邀請管風琴天后伊維塔.艾普卡娜，打造衛武營首張管風琴專輯，...
衛武營國家藝術文化中心邀請管風琴天后伊維塔.艾普卡娜，打造衛武營首張管風琴專輯，預計2020下半年全球發行。記者徐如宜／攝影
分享

衛武營交響樂團

延伸閱讀

金曲30／辭職專心玩音樂 椅子樂團獲最佳演唱...

衛武營首張管風琴專輯 跨國攜手打造頂尖樂音

台視維也納音樂會 湧8000位樂迷

跨年夜怎麼過 歌劇院封館辦舞會 衛武營聽維也...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

恆春半島公教好「薪」情 元旦起納偏遠月加3090元

2020-01-03 17:13

看了會餓的農民曆！屏東創意農民曆 看日子還能學好料

2020-01-03 14:07

109高雄市中運世運主場館開幕 17項、4千多名選手較勁

2020-01-03 17:55

黑鷹直升機失事舉國哀慟 屏東綵燈節延後點燈

2020-01-03 10:29

大自然召喚投身綠能 鐵工老闆變光電廠商推動公益

2020-01-03 10:10

台日國際藝術文化交流展 唐氏症女孩「精靈的對話」

2020-01-03 09:52

高雄勞資糾紛喊告先來這 雄院調解中心曝光

2020-01-02 23:12

靠嘴巴找路 8旬嬤2度機車環島

2020-01-02 23:11

塑膠垃圾干擾 「海中清道夫」變少

2020-01-02 23:08

區域觀光元年 葉匡時化身遊客搭公車遊大樹

2020-01-02 23:07

高市再推社宅114戶 年底動工

2020-01-02 23:04

10年苦難將盡 南橫公路祈求通車平安　

2020-01-02 20:08

台酒贊助高雄餐旅大學教學用酒 廚藝師生用於料理發想

2020-01-02 19:54

走上樓梯就看見柳依蘭 「血觀音」最吸睛畫作出自她

2020-01-02 19:51

愛河變色史落落長 高市府在沿岸3處設水色變化解說牌

2020-01-02 18:42

選舉活動暫停 游錫堃到屏東改為傷者上香祈福

2020-01-02 17:33

勞動事件法上路 屏地院聘54名委員待命上陣

2020-01-02 14:33

搶攻金門「海上公路」 業者砸千萬買遊艇

2020-01-02 14:26

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

「開出隧道短於29秒就開罰」辛亥隧道抓超速 首日300多張罰單

2020-01-03 00:01

滯留西班牙38年阿美族陳炯明 終於收到證件將返台

2020-01-03 14:27

新北台64、新店環河路區間測速 元旦上路見成效

2020-01-03 13:14

石門水庫、角板山 梅花綻放

2020-01-02 23:12

月亮姐姐回來了 民進黨議員周秀月遞補就職

2020-01-03 15:33

景觀大道 南投139丙線今通車

2020-01-02 23:37

「基隆港出現鋼彈」 基隆首張藝術借閱證只限新生兒

2020-01-03 14:34

行駛路肩又轉回主道 當心挨罰

2020-01-02 22:41

超高還硬闖鳳鼻明隧道 公路總局：將依監視影像究責

2020-01-03 12:04

宜蘭龍潭湖新亮點 240公尺湖中棧道啟用

2020-01-02 23:52

桃市府擬延伸中平路上國道2號 交通部政次：水到渠成

2020-01-03 17:51

看了會餓的農民曆！屏東創意農民曆 看日子還能學好料

2020-01-03 14:07

走上樓梯就看見柳依蘭 「血觀音」最吸睛畫作出自她

2020-01-02 19:51

柯文哲視察成功市場改建 自治會：盼比照南門中繼市場

2020-01-03 12:27

高雄勞資糾紛喊告先來這 雄院調解中心曝光

2020-01-02 23:12

YouBike2.0 公館1/15起試辦3個月

2020-01-03 12:08

搶先看！月津港燈節經典作品 進駐國道新營服務區展出

2020-01-03 12:13

五月天演唱會明天最終場 桃捷送限量五月天拉環方盒

2020-01-03 14:46

台酒贊助高雄餐旅大學教學用酒 廚藝師生用於料理發想

2020-01-02 19:54

紓解塞車之苦 汐止吉林街路面加寬今開放使用

2020-01-03 11:31

台南志工趕修房子 8旬阿嬤與兩幼孫過年前開心「入厝」

2020-01-03 16:51

台江流域學校倡議社區博物館教學 呼籲大家一起來

2020-01-02 19:56

中大型寵物車廂 北捷假日試辦

2020-01-03 00:09

投票、農曆年逼近 台中禁止道路開挖

2020-01-03 15:34

草莓季來臨！桃園觀音新增上千坪智慧溫室草苺園

2020-01-03 17:36

高市再推社宅114戶 年底動工

2020-01-02 23:04

及時雨善行善義賣60萬 捐贈懷德風箏弱勢院生教育

2020-01-02 20:53

貢寮區元旦升旗 新年第一餐吃鮑魚粥

2020-01-02 19:46

新北房市去年交易6萬棟 5年新高

2020-01-02 23:43

區域觀光元年 葉匡時化身遊客搭公車遊大樹

2020-01-02 23:07

桃園燈會主題曲 專屬樂團創作助陣

2020-01-02 23:10

新竹百年州廳城市躲貓貓燈景添趣味 夜間點燈超浪漫

2020-01-03 16:47

結合多元素材 茶花設計展更美

2020-01-02 23:15

勞動事件法上路 桃苗調委授證

2020-01-02 23:01

新北年終大掃除誓師表揚金質公廁 邀民眾提前除舊布新

2020-01-03 13:30

新北失業勞工子女就學差額補助申請開跑 2月17日截止

2020-01-03 15:32

東北角弱勢學子獲慈善協會捐助 鼓勵向上進步

2020-01-02 19:46

109高雄市中運世運主場館開幕 17項、4千多名選手較勁

2020-01-03 17:55

迪化年貨大街10日登場 北市提前辦防災演習

2020-01-03 14:01

侯友宜：任內新北市轄內停車場 全部智能化

2020-01-03 16:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top