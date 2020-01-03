109高雄市中運世運主場館開幕 17項、4千多名選手較勁

109年高雄市中等學校運動會，今天在世運主場館開幕，共舉辦了球類、游泳和田徑等17種比賽，參賽選手4449名。副市長葉匡時鼓勵選手們超越自我，創下佳績。

開幕典禮由樹德家商氣勢磅礡的大地戰舞揭開序幕，三信家商樂儀隊的操槍表演，整齊畫一的動作及抖擻的精神，贏得了熱烈掌聲與歡呼。葉匡時表示，市府過去一年來對運動的發展與建設不遺餘力，108年全國中等學校運動會在高雄市舉辦，高雄市代表隊一共奪得51金、42銀、59銅，其中舉重、游泳、田徑等項目，都有選手突破大會紀錄，成果豐碩。

葉匡時表示，運動可以反映一個城市的活力，看到中學運動選手朝氣蓬勃，讓人感受到高雄市的陽光、希望和未來。他鼓勵在場學生們在運動會上能夠有傑出的表現，也希望各位運動選手除了在運動領域跟其他的選手競爭外，能夠把運動風氣帶給其他同學、市民、國民，讓全國、全高雄市的運動都能夠蓬勃發展。

教育局長吳榕峯表示，高雄市各基層學校單位積極辦理各項運動聯賽、成立運動社團、設置樂活運動站、推廣寒暑假運動育樂營、培訓體育志工及增加各級學生的運動人口等，深植體育根基，期待選手們在市中運能再創佳績，並延續到全國中等學校運動會，讓高雄的體育成績再次驚艷全國。