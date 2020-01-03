恆春半島公教好「薪」情 元旦起納偏遠月加3090元

屏東縣政府為降低恆春半島公教人員高流動率，爭取納入地域加給表支給範圍，行政院同意恆春鎮、車城鄉、滿州鄉及枋山鄉4鄉鎮納入適用偏遠加給，今年元月正式實施，地方單位正式職員每人每月增加3090元，直呼是「最棒的新年賀禮」，但中央所屬單位員工仍未接獲加薪指示，抱怨地方和中央不同調；縣府人事室表示，等中央相關部會回覆是否比照後，即送行政院備查，時間會慢些。

恆春半島納入地域加給，縣府根據人事行政局通過的「各機關學校公教員工地域加給合理化調整方案」，新的調整方案中，各縣市可依需要提出申請，地域加給共分13級，最低1030元起，最高13390元，由中央補助6成，地方負擔4成；恆春鎮、車城鄉、滿州鄉及枋山鄉4鄉鎮經核定適用第三級3090元，原民牡丹鄉已經納入，不再重複，並於今年元月起實施。

人事經費由地方支應的恆春半島4鄉鎮公所、國中小學、衛生所、警察分局，月初已完成發放，但中央所屬的相關單位，包括內政部的墾管處、海巡署、農委會的林業和畜產試驗所恆春分所、教育部的海生館、國立恆春工商、交通部的恆春氣象站、雷達站單位，仍未接獲上級比照辦理的指示，有人抱怨中央和地方不同調；縣府表示，因財源沒問題，地方如期在月初發放，等中央相關單位回覆是否比照地方，即送行政院核備，時間會晚些。