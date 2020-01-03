親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

武漢通報不明病毒性肺炎共44例 重症11例

小彬彬欠債8萬戒酒瘦21公斤 全因兒子說了這句話

保育紅隼誤入鳥網落難 金管處原地野放

2020-01-03 17:05中央社 金門縣3日電

一隻保育鳥類紅隼去年底在金湖鎮瓊林出海口旁農田，因誤入鳥網落難；經保育人員照顧，體態恢復，飛行能力達到野放標準，金門國家公園人員今天在原拾獲地周遭將牠野放。

金門國家公園管理處表示，民國108年12月31日上午接獲在地資深鳥友許進西通報，指在瓊林出海口旁附近農田的鳥網上，發現一隻列為珍貴稀有的二級保育類野生動物紅隼。

幫紅隼脫困後，經金門縣野生動物救援暨保育協會獸醫師初步檢查，這隻紅隼沒有明顯外傷，體態輕微偏瘦，初期不願進食，但經餵食照養一天後，開始能自行進食。

金管處指出，隨著紅隼體態逐漸恢復，評估牠的飛行能力正常已達到野放標準，金門國家公園管理處長曾偉宏在下午帶領國家公園人員在紅隼原拾獲地，進行野放。

金管處表示，為讓受傷鳥類有機會重返大自然，同時了解金門地區鳥類的威脅因子，自2019年起委託金門縣野生動物救援暨保育協會辦理鳥類救傷工作，去年總計鳥類救傷案例數達220例，其中以落巢60例、車禍45例的救傷量最多，分別占25%、19%；另有7例為遭遊蕩犬貓攻擊。

曾偉宏說，鳥網及魚網的架設、還有黏鼠板的擺置，也是嚴重危害鳥類生命的威脅之一；從2007年到現在，金門國家公園已救治40多隻紅隼，期待透過救傷及野放，讓大眾能瞭解野生鳥類的生活習性，共同關注環境，達到保育成效。

金門國家公園野放

延伸閱讀

保育類紅隼落網遭困 治癒後今重返大自然

印度動物園瀕絕禿鸛破殼孵化 保育現曙光

影/白海豚群戲巡邏艇保育影片曝光 記錄海巡驚...

石虎不哭 首宗國有地認養保育案2020年初簽...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

看了會餓的農民曆！屏東創意農民曆 看日子還能學好料

2020-01-03 14:07

109高雄市中運世運主場館開幕 17項、4千多名選手較勁

2020-01-03 17:55

黑鷹直升機失事舉國哀慟 屏東綵燈節延後點燈

2020-01-03 10:29

大自然召喚投身綠能 鐵工老闆變光電廠商推動公益

2020-01-03 10:10

台日國際藝術文化交流展 唐氏症女孩「精靈的對話」

2020-01-03 09:52

高雄勞資糾紛喊告先來這 雄院調解中心曝光

2020-01-02 23:12

靠嘴巴找路 8旬嬤2度機車環島

2020-01-02 23:11

塑膠垃圾干擾 「海中清道夫」變少

2020-01-02 23:08

區域觀光元年 葉匡時化身遊客搭公車遊大樹

2020-01-02 23:07

高市再推社宅114戶 年底動工

2020-01-02 23:04

10年苦難將盡 南橫公路祈求通車平安　

2020-01-02 20:08

台酒贊助高雄餐旅大學教學用酒 廚藝師生用於料理發想

2020-01-02 19:54

走上樓梯就看見柳依蘭 「血觀音」最吸睛畫作出自她

2020-01-02 19:51

愛河變色史落落長 高市府在沿岸3處設水色變化解說牌

2020-01-02 18:42

選舉活動暫停 游錫堃到屏東改為傷者上香祈福

2020-01-02 17:33

勞動事件法上路 屏地院聘54名委員待命上陣

2020-01-02 14:33

搶攻金門「海上公路」 業者砸千萬買遊艇

2020-01-02 14:26

80歲阿嬤單人機車環島18天 添油香收據記錄環島路線

2020-01-02 13:36

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

「開出隧道短於29秒就開罰」辛亥隧道抓超速 首日300多張罰單

2020-01-03 00:01

10年苦難將盡 南橫公路祈求通車平安　

2020-01-02 20:08

楊瓊櫻語帶哽咽同感哀慟 和馬英九均取消晚間造勢

2020-01-02 18:17

滯留西班牙38年阿美族陳炯明 終於收到證件將返台

2020-01-03 14:27

斥資5.3億元 台南下營南外環道完工「串聯溪北8區交通」

2020-01-02 19:53

八德新打卡景點！ 不鏽鋼條製成小島還有4隻水牛

2020-01-02 18:21

八德新打卡景點！ 不鏽鋼條製成小島還有4隻水牛

2020-01-02 18:21

新北台64、新店環河路區間測速 元旦上路見成效

2020-01-03 13:14

新北台64、新店環河路區間測速 元旦上路見成效

2020-01-03 13:14

石門水庫、角板山 梅花綻放

2020-01-02 23:12

石門水庫、角板山 梅花綻放

2020-01-02 23:12

月亮姐姐回來了 民進黨議員周秀月遞補就職

2020-01-03 15:33

月亮姐姐回來了 民進黨議員周秀月遞補就職

2020-01-03 15:33

花東鄉民返鄉投票「0元」住日暉！用餐加碼再贈泡湯

2020-01-02 18:06

偶戲宗師黃海岱120歲冥誕 8旬黃俊雄獻藝為父祝壽

2020-01-02 18:17

偶戲宗師黃海岱120歲冥誕 8旬黃俊雄獻藝為父祝壽

2020-01-02 18:17

花蓮代理教師改採學歷敘薪 碩士級1年加薪10萬

2020-01-02 23:59

為著變造假文宣 黃秀芳報案還摃上張瀚天

2020-01-02 20:52

為著變造假文宣 黃秀芳報案還摃上張瀚天

2020-01-02 20:52

為著變造假文宣 黃秀芳報案還摃上張瀚天

2020-01-02 20:52

花蓮代理教師改採學歷敘薪 碩士級1年加薪10萬

2020-01-02 23:59

花蓮代理教師改採學歷敘薪 碩士級1年加薪10萬

2020-01-02 23:59

鄭文燦也要幫雲林賣花生 他說：桃園食品廠全國最多

2020-01-02 23:10

鄭文燦也要幫雲林賣花生 他說：桃園食品廠全國最多

2020-01-02 23:10

捷運永安市場、頂溪站 中永和「蛋黃區」

2020-01-02 23:48

捷運永安市場、頂溪站 中永和「蛋黃區」

2020-01-02 23:48

內湖影視音園區議會通過 50年地上權權利金14億

2020-01-02 18:01

台鐵海線全雙軌行不行 居民抱怨單軌多班次少運能不足

2020-01-03 10:08

台鐵海線全雙軌行不行 居民抱怨單軌多班次少運能不足

2020-01-03 10:08

YouBike2.0上路！ 1月15日台大、公館站周邊試辦

2020-01-03 14:53

YouBike2.0上路！ 1月15日台大、公館站周邊試辦

2020-01-03 14:53

景觀大道 南投139丙線今通車

2020-01-02 23:37

景觀大道 南投139丙線今通車

2020-01-02 23:37

行駛路肩又轉回主道 當心挨罰

2020-01-02 22:41

「基隆港出現鋼彈」 基隆首張藝術借閱證只限新生兒

2020-01-03 14:34

台北市政首場秀 南港綠廊拚3年內完工

2020-01-03 00:20

世界數學錦標賽摘1銀1銅1優勝 僑泰學生獲立院表揚

2020-01-02 20:08

疑天冷死亡小石虎將製成標本 放置火炎山生態館

2020-01-02 19:29

台灣燈會副燈區10天破百萬人潮 加碼雪花香氛秀

2020-01-03 15:33

宜蘭龍潭湖新亮點 240公尺湖中棧道啟用

2020-01-02 23:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top