保育紅隼誤入鳥網落難 金管處原地野放

一隻保育鳥類紅隼去年底在金湖鎮瓊林出海口旁農田，因誤入鳥網落難；經保育人員照顧，體態恢復，飛行能力達到野放標準，金門國家公園人員今天在原拾獲地周遭將牠野放。

金門國家公園管理處表示，民國108年12月31日上午接獲在地資深鳥友許進西通報，指在瓊林出海口旁附近農田的鳥網上，發現一隻列為珍貴稀有的二級保育類野生動物紅隼。

幫紅隼脫困後，經金門縣野生動物救援暨保育協會獸醫師初步檢查，這隻紅隼沒有明顯外傷，體態輕微偏瘦，初期不願進食，但經餵食照養一天後，開始能自行進食。

金管處指出，隨著紅隼體態逐漸恢復，評估牠的飛行能力正常已達到野放標準，金門國家公園管理處長曾偉宏在下午帶領國家公園人員在紅隼原拾獲地，進行野放。

金管處表示，為讓受傷鳥類有機會重返大自然，同時了解金門地區鳥類的威脅因子，自2019年起委託金門縣野生動物救援暨保育協會辦理鳥類救傷工作，去年總計鳥類救傷案例數達220例，其中以落巢60例、車禍45例的救傷量最多，分別占25%、19%；另有7例為遭遊蕩犬貓攻擊。

曾偉宏說，鳥網及魚網的架設、還有黏鼠板的擺置，也是嚴重危害鳥類生命的威脅之一；從2007年到現在，金門國家公園已救治40多隻紅隼，期待透過救傷及野放，讓大眾能瞭解野生鳥類的生活習性，共同關注環境，達到保育成效。