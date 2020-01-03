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看了會餓的農民曆！屏東創意農民曆 看日子還能學好料

2020-01-03 14:07聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

屏東縣政府2020年推出「輕狂潮－屏東在地物產輕食譜」創意農民曆特輯，除一般農民曆常見的民俗信仰及節慶祭祀內容外，更依據四季節氣的特性，設計一系列美味、實用的食譜，讓民眾能於繁忙的現代生活中，輕鬆料理兼具健康養生且回歸食材本色的「輕食」。

「輕狂潮－屏東在地物產輕食譜」創意農民曆由出身屏東的法式料理主廚簡天才、海鮮餐廳主廚蕭友澤，以及返鄉職人原住民料理餐廳主廚彭天恩Alex、精品咖啡館咖啡師Tony & 甜點師Angela，以東、西方不同的料理風格作為特點，運用屏東優質農、畜、漁、酪特產，結合較少人知道的屏東在地食材牛蒡、當歸、甲魚等入菜，並搭配屏東特色茶飲、咖啡，帶給民眾具有在地文化性、季節感的飲食知識。

此外，創意農民曆隨刊贈送一款精美的輕食食譜海報，民眾可將海報張貼在家中適當位置，使用起來更省時方便。

屏縣府研考處表示，創意農民曆限量發行3萬本，自1月3日起在屏東縣政府南北棟服務台、縣內各戶政事務所、財稅局、屏東太平洋百貨服務台、環球購物中心(屏東店)服務台、縣內部分郵局及台北、台中、高雄等台鐵車站服務台均可免費索取，詳細發送地點民眾可至屏東縣政府官網最新消息中查閱。

屏東縣政府2020年推出「輕狂潮－屏東在地物產輕食譜」創意農民曆特輯。記者江國豪...
屏東縣政府2020年推出「輕狂潮－屏東在地物產輕食譜」創意農民曆特輯。記者江國豪／攝影
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屏東縣政府2020年推出「輕狂潮－屏東在地物產輕食譜」創意農民曆特輯。記者江國豪...
屏東縣政府2020年推出「輕狂潮－屏東在地物產輕食譜」創意農民曆特輯。記者江國豪／攝影
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屏東縣政府2020年推出「輕狂潮－屏東在地物產輕食譜」創意農民曆特輯。記者江國豪...
屏東縣政府2020年推出「輕狂潮－屏東在地物產輕食譜」創意農民曆特輯。記者江國豪／攝影
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屏東縣政府農民

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