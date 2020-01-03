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大自然召喚投身綠能 鐵工老闆變光電廠商推動公益

2020-01-03 10:10聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

浤倡國際能源有限公司董事長梁錦再原本是鐵工廠老闆，後投身綠能產業，喜愛大自然的他在自家工廠內打造開心農場，享受田園樂趣。他熱心公益也不落人後，推動公益採購農特產品，和妻子現身愛吉兒幼稚園義賣，協助叫賣，所得全數捐獻幸福撲滿計畫。

梁錦再說，20年前他是做鐵工行業，民國97年開始協助做光電系統商的代工，一開始是做太陽能熱水器，接觸到太陽能光電。

梁錦再說，這條路一開始走得很辛苦，從台電、能源局、工務局要做流程整合，到處奔走與政府部門行政申請文書，幾經磨合才讓之後的申請光電補助流程順暢，也達到可以協助一般民眾了解申請光電補助過程，讓民眾開始相信「政府補助是真的，沒有騙人」。

梁錦再推動綠能，分別南北留下兩個代表作，屏東豬寮代表作，在施工方面比一般鐵皮屋困難，因為太陽能板下方是豬舍和雞舍，施工配合顧及牲畜活動遷移時間，避免驚嚇到牠們，影響產能，對施工時間及過程是一大考驗。

另一場是宜蘭利澤工業區管理中心，宜蘭天氣大多寒冷多雨，是太陽能業界公認施工最困難的地方之一，天候因素令施工人員不易施作，無法接續作業，因施工難度高，當時很多系統商不敢接，為克服宜蘭強風跟落雨日多天候，他的團隊施工法特別以連結原身的骨架施作，考量以後的修繕維護，工程也都架高80公分。

喜愛大自然的梁錦再在自己廠內打造一處小農場，種樹、種花和種菜，也闢有小魚池養魚，梁錦再在公司忙裡偷閒倘佯在自己的小天地，釣魚、下田當快樂農夫。

梁錦再事業有成後，5年來熱心公益，回饋社會不遺餘力，除捐贈世界和平會，針對社福機構無法受理補助的邊緣戶，提供房租或是學費，讓弱勢孩子能順利讀書。

梁錦再也經常參與高雄物產館活動，推動高雄國小幸福撲滿午餐計畫，幫助無法繳午餐費用的學童，今年一開始就認養慈德幼兒園21名院童，採購農特產品送給需要的社會團體。

梁錦再（左一）熱心推動公益，不僅採購農特產品，還幫幼兒園義賣，所得全數捐獻幸福撲...
梁錦再（左一）熱心推動公益，不僅採購農特產品，還幫幼兒園義賣，所得全數捐獻幸福撲滿計畫。記者謝梅芬／翻攝
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梁錦再（左一）熱心推動公益，不僅採購農特產品，還幫幼兒園義賣，所得全數捐獻幸福撲...
梁錦再（左一）熱心推動公益，不僅採購農特產品，還幫幼兒園義賣，所得全數捐獻幸福撲滿計畫。記者謝梅芬／翻攝
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幼兒園義賣屏東

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