台日國際藝術文化交流展 唐氏症女孩「精靈的對話」

「精靈的對話-日本台灣國際藝術文化交流展」即日起至1月14日，於高雄市文化中心至真堂二館展出。同樣是唐氏症患者的日本籍金澤翔子與台灣女孩莊惠婷，展出60幅作品，1月11日下午兩點至三點的見面會，特別邀請兩位藝術創作者透過即興聯手創作，喚起社會各界對於弱勢群體藝術昇華層面的關注。

金澤翔子的母親42歲時生下她，就被診斷為唐氏症兒。母親曾一度絕望，在父親的鼓勵下重拾生活的信心。金澤翔子5歲時跟著母親學習書法，現在是日本家喻戶曉的超人氣書法家。她的作品「祈」，去年11月被羅馬教宗收藏，這次為了在高雄的展出，特別又重新寫了一幅。

台灣年輕的油畫家莊惠婷，同樣也是唐氏症患者。她的作品洋溢著單純、幸福，如天使的心境。創作方式從生活閱歷出發，表現自己獨特的世界觀，用色強烈、堅毅又溫暖安定。

莊惠婷出生後，家裡只希望她平安長大，但她受藝術家媽媽的薰陶，從小就愛塗塗畫畫。連曾任北美館與高美館館長的黃光男也認為她極有天分，媽媽才開始幫她找老師，至今已出過三本畫冊，辦過多場展覽，今年下半年也有機會到日本展出。