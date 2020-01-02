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高雄勞資糾紛喊告先來這 雄院調解中心曝光

2020-01-02 23:12聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

勞動事件法昨天上路，今天全國22個地方法院同步舉辦勞動調解委員授證典禮暨座談會，其中高雄地院除有1名庭長及5名法官專辦勞資爭議事件，也配合設立「勞動調解中心」位於院內2樓，規劃3間調解室、1間委員休息室及1間報到處，禮聘委員有61人，各項準備皆已到位。

司法院副秘書長葉麗霞今至雄院授證，她指出，司法院主管的是「訴訟程序」法規，每個法官通過後還須1至3年規劃相關細則，所以勞動事件法三讀通過後1年內民事廳就規劃出來，也值得鼓勵；而這1年內，在法制面已完成 13 項子法的修訂，人員方面則請各地院成立勞動專庭或專股，也要有專責人員處理調解程序。

至於勞動調解委員的遴聘，葉麗霞說，要先經過各工會、工商團體推薦，再參加完講習時數，之後讓各法院審查聘任，目前837人受聘，因有委員身兼多個法院，合計共1294總人次，高雄地院則聘任61人。

高雄地院院長陳中和解釋，此次修法並進一步推動勞動調解程序先行法制，藉勞動專庭法官、2名具有勞資爭議專業背景的委員，來組成委員會，在訴訟程序之前先行調解，一方面整理雙方爭點釐清爭議、一方面讓雙方瞭解訴訟可能的結果，甚至達成「調解方案」，讓勞資爭議更迅速、公平解決。

高雄地院設立「勞動調解中心」，共3間調解室皆配有長桌、電腦、投影布幕等，報到處也有10幾個座位及電視，環境簡約舒適。

高雄地院「勞動調解中心」的調解室皆配有長桌、電腦、投影布幕。記者林伯驊／攝影
高雄地院「勞動調解中心」的調解室皆配有長桌、電腦、投影布幕。記者林伯驊／攝影
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司法院副秘書長葉麗霞（右）今天至雄院授證給勞動調解委員。記者林伯驊／攝影
司法院副秘書長葉麗霞（右）今天至雄院授證給勞動調解委員。記者林伯驊／攝影
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高雄地院的「勞動調解中心」報到處。記者林伯驊／攝影
高雄地院的「勞動調解中心」報到處。記者林伯驊／攝影
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高雄地院設立「勞動調解中心」位於院內2樓。記者林伯驊／攝影
高雄地院設立「勞動調解中心」位於院內2樓。記者林伯驊／攝影
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司法院副秘書長葉麗霞表示目前全國有837名勞動調解委員受聘。記者林伯驊／攝影
司法院副秘書長葉麗霞表示目前全國有837名勞動調解委員受聘。記者林伯驊／攝影
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高雄地院的「勞動調解中心」規劃3間調解室。記者林伯驊／攝影
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司法院勞動事件法

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