10年苦難將盡 南橫公路祈求通車平安　

南橫公路高雄梅山口至天池路段即將在農曆年前通車，公路總局今天中午在桃源梅山口舉辦感恩祈福儀式，並到天池長青祠祭拜開路犧牲的烈士英靈。公路總局第三區養護工程處長林清洲、桃源區長謝英雄等人感謝眾多工作人員辛勞，也祈求未來通車平安，以及天池至大關山隧道復建工程順利完成。

公路總局指出，台20線全程203公里，俗稱南橫公路，在民國57年至61年10月完成闢建。98年8月莫拉克風災重創南橫公路，桃源地區橋斷路毀，多處部落變成孤島，復興、梅山及拉芙籣里之部落居民飽受苦難，多年沒有一條安全回家的道路。

歷經10年復健，南橫公路即將從105公里梅山口通車至130公里天池路段。公路總局今天舉辦祈福儀式，公路總局第三區養護工程處處長林清洲、高市府原民會主委吳慧琴、桃源區長謝英雄、那瑪夏區長白樣‧伊斯理鍛等人一起為南橫公路祈福。

三工處長林清洲本月屆齡退休，他說，公職生涯43年，與南橫公路關係緊密，感謝施工團隊10年來的辛勞，在兼顧安全與施工品質下施工，梅山口至天池路段已相對穩定，欣慰交通即將復通至天池，祈求人車平安愉快。