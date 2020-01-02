台酒贊助高雄餐旅大學教學用酒 廚藝師生用於料理發想

台灣菸酒公司今天贊助高雄餐旅大學一批市價50萬元的教學用酒，提供廚藝相關系科師生於課程使用。高餐大校長林玥秀表示，台灣物產豐饒，都能提供釀造寒帶或熱帶地區酒類的物料，擁有百年歷史的台酒，贊助高餐大廚藝相關科系各類教學酒品，師生們會謹慎運用在料理，發想創新出更多凸顯國產酒融入中西式菜餚的完美組合。

台酒屏東廠廠長鄭明鐘代表致贈高餐大，他表示，高餐大為台灣和國際培育許多餐飲界優秀人才，台酒身為台灣最具規模的菸酒產銷公司，除積極發展事業外，透過「教育及文化推廣」、「弱勢扶助」、「社區共融」、「促進體育與健康」四大領域，善盡社會責任與在地共融，持續投入資源，回饋社會。

獲得台酒贊助的系科，分包括餐旅學院餐飲管理系、廚藝學院中餐廚藝系、西餐廚藝系及餐飲廚藝科，20多種酒款有中式菜餚不可缺少的米酒、花雕、紹興，西式及異國料理運用紅酒、白酒，蘭姆酒，幫助學生在烹煮調理菜餚的過程中，認識酒品及如何運用在各色菜餚，讓菜色更加豐富，奠定廚藝基礎。

高餐大表示，餐飲廚藝科主任屠國城也協助台酒公司研發人員規劃研習，分別於108年下半年及109年初辦理初階及進階肉品製程研習，未來更將與台酒緊密合作，由廚藝相關系所師長開酒單，台酒贊助教學用酒，藉由產學合作提供雙方建議與改善方案，產學模式建立良好互動及合作關係。