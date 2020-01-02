葉匡時搭公車遊大樹 推薦「雄愛旺來」好玩卡

高市府觀光局將2020年訂為區域觀光元年，高市副市長葉匡時與觀光局長邱俊龍一起化身遊客，今天使用「雄愛旺來好玩卡」搭乘捷運與公車前往大樹舊鐵橋等地遊玩。葉匡時說，行程內容豐富、有特色，希望遊客來高雄可以到蛋白區景點觀光，體驗不同的風土文化。

高雄市長韓國瑜推動「一心三線」區域觀光政策，一心是指都會區，另加上東線高雄山城慢食旅遊、中線月世界地景生態遊，以及北線漁村潮旅行。觀光局指出，為提供海內外遊客便捷旅遊服務，整合哈佛快線公車、大樹祈福線一日卷（市區與文化公車免費搭）推出「雄愛旺來好玩卡」，每張售價280元，遊客可持卡暢遊鳳山、大樹兩地景點。

今天上午，高市府副市長葉匡時與觀光局長邱俊龍等人實地踩線，眾人從鳳山轉運站搭乘台灣好行大樹祈福線公車前往大樹。葉匡時等人第一站抵達大樹舊鐵橋濕地公園，在導覽志工引領下漫步舊鐵橋步道，隨後參觀百年歷史的三和瓦窯，體驗磚瓦DIY，下午轉往一勾堂咖啡烘焙坊與台灣鳳梨工場。

葉匡時表示，特別搭乘公車確認交通動線與遊程是否流暢，體驗後發現行程內容豐富，涵蓋生態景點與傳統產業轉型文創觀光工廠，以及小朋友手作等內容，希望大家來高雄不要只到駁二或港區等地，也能到蛋白區體驗不一樣的風土人文。