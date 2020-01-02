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葉匡時搭公車遊大樹 推薦「雄愛旺來」好玩卡

2020-01-02 19:52聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

高市府觀光局將2020年訂為區域觀光元年，高市副市長葉匡時與觀光局長邱俊龍一起化身遊客，今天使用「雄愛旺來好玩卡」搭乘捷運與公車前往大樹舊鐵橋等地遊玩。葉匡時說，行程內容豐富、有特色，希望遊客來高雄可以到蛋白區景點觀光，體驗不同的風土文化。

高雄市長韓國瑜推動「一心三線」區域觀光政策，一心是指都會區，另加上東線高雄山城慢食旅遊、中線月世界地景生態遊，以及北線漁村潮旅行。觀光局指出，為提供海內外遊客便捷旅遊服務，整合哈佛快線公車、大樹祈福線一日卷（市區與文化公車免費搭）推出「雄愛旺來好玩卡」，每張售價280元，遊客可持卡暢遊鳳山、大樹兩地景點。

今天上午，高市府副市長葉匡時與觀光局長邱俊龍等人實地踩線，眾人從鳳山轉運站搭乘台灣好行大樹祈福線公車前往大樹。葉匡時等人第一站抵達大樹舊鐵橋濕地公園，在導覽志工引領下漫步舊鐵橋步道，隨後參觀百年歷史的三和瓦窯，體驗磚瓦DIY，下午轉往一勾堂咖啡烘焙坊與台灣鳳梨工場。

葉匡時表示，特別搭乘公車確認交通動線與遊程是否流暢，體驗後發現行程內容豐富，涵蓋生態景點與傳統產業轉型文創觀光工廠，以及小朋友手作等內容，希望大家來高雄不要只到駁二或港區等地，也能到蛋白區體驗不一樣的風土人文。

觀光局指出，三和瓦窯歷經四個世代、二度更名，創立百年屹立不搖，近年文創風潮開發多種類瓦窯產品很受遊客喜愛。此外，大樹曾有11家鳳梨罐頭工廠，產量曾高居世界之冠，台灣鳳梨工場是由泰芳商會整修而成，它是全台僅存、見證日治時期鳳梨罐頭產業的建物。

高市副市長葉匡時（右一）昨在三和瓦窯體驗DIY項目，神情專注。記者徐白櫻／攝影
高市副市長葉匡時（右一）昨在三和瓦窯體驗DIY項目，神情專注。記者徐白櫻／攝影
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高市觀光局將2020年訂為區域觀光元年，副市長葉匡時（左二）、觀光局長邱俊龍（左...
高市觀光局將2020年訂為區域觀光元年，副市長葉匡時（左二）、觀光局長邱俊龍（左三）今天搭公車遊大樹，漫步舊鐵橋上欣賞濕地美景。記者徐白櫻／攝影
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高副市長葉匡時（右四）化身遊客，今天上午參觀擁有百年歷史的三和瓦窯，觀看磚瓦師傅...
高副市長葉匡時（右四）化身遊客，今天上午參觀擁有百年歷史的三和瓦窯，觀看磚瓦師傅作業。記者徐白櫻／攝影
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高市觀光局將2020年訂為區域觀光元年，副市長葉匡時（左）、觀光局長邱俊龍（右）...
高市觀光局將2020年訂為區域觀光元年，副市長葉匡時（左）、觀光局長邱俊龍（右）一起推薦「雄愛旺來好玩卡」。記者徐白櫻／攝影
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葉匡時公車鳳梨

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