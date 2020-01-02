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愛河變色史落落長 高市府在沿岸3處設水色變化解說牌

2020-01-02 18:42聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄愛河水色常常變變變，死魚事件時傳，水色變化屢遭民眾質疑。高雄市環境保護局為加強愛河水色變化時的原因解說，在愛河沿岸打造三座水色變化解說告示牌，分別在河提公園旁廣場、愛河之心左側入口、幸福川玉皇宮前廣場，今天舉行揭牌典禮，增進市民對愛河的瞭解。

高雄市副市長陳雄文、環保局代理局長吳家安、中山大學海洋環境及工程學系兼水資源研究中心主任楊磊等來賓，共同揭牌啟用。 陳雄文表示，每年季節變化之際，常有民眾反應水質惡化，實際上市府相關單位齊心努力推動改善愛河水質，包括不斷清淤、打撈河面垃圾、防治偷排汙染等，整體水質明顯改善。統計108年度愛河全流域平均河川汙染指數(RPI)為5.14，相較於107年同時期，整體改善率達11.38%，其中民族橋及龍心橋河川汙染等級，由嚴重汙染改善至中度汙染。

陳雄文說，愛河產生顏色變化時，經環保局採集水樣以顯微鏡觀察，發現是藻類影響。藻類種類繁多，藻類本身除含有葉綠素外，還會含有其他色素，因此當單一藻類大量繁殖時，愛河河水的顏色就會隨著不同藻類產生的色素，而出現不同的顏色。如愛河變為「藍綠色」時是因水中顫藻及纖毛蟲大量繁殖；愛河變為「黃褐色」時是因水中甲藻及矽藻大量繁殖；愛河變為「紅褐色」時是因水中隱藻大量繁殖等，這些都可透過告示牌了解水色改變屬生態體系自然現象，讓市民不再因水色變化感到害怕，如果真的有任何疑問也可洽環保局詢問。

吳家安指出，愛河死魚事件較常發生在愛河之心、河堤公園、中都濕地等感潮河段，可能與愛河水文環境及當時的氣象條件有關，並不是事業廢水偷排。

中山大學水資源研究中心主任楊磊表示，愛河近年汙水截流、接管率高，水質已有改善。但若要更進一步，必須維持河川基流量，例如與農田水利會協商，從曹公圳或越域引水，讓愛河流動起來。

高雄市環境保護局在愛河沿岸打造三座水色變化解說告示牌，增進市民對愛河的瞭解。記者...
高雄市環境保護局在愛河沿岸打造三座水色變化解說告示牌，增進市民對愛河的瞭解。記者徐如宜／攝影
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高雄市環境保護局在愛河沿岸打造三座水色變化解說告示牌，增進市民對愛河的瞭解。記者徐如宜／攝影
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高雄市環境保護局在愛河沿岸打造三座水色變化解說告示牌，增進市民對愛河的瞭解。記者徐如宜／攝影
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